Обявиха бъдещето на "Фантастико". Синът на Валери Николов проговори

Синът на Валери Николов - основателят на една от най-успешните вериги български магазини за хранителни стоки "Фантастико", обяви с пост във фейсбук какво ще е бъдещето на компанията. Ето какво написа Владимир Николов:

Скъпи колеги и партньори,

В последните дни аз, семейството ни и колегите, получихме хиляди съболезнователни писма, думи на съчувствие и подкрепа по повод кончината на моя баща и създател на „Фантастико груп“ Валери Николов, който ни напусна след продължително тежко боледуване.

Сърдечно благодаря на всички Вас от свое име и от името на нашето семейство за уважението към живота и паметта му!

Уверявам Ви, мечтите на Валери Николов са живи чрез всички нас, които се учехме от него на почтеност, отговорност, трудолюбие и лидерство.

„Фантастико груп“ ще продължи да се ръководи и развива от нашето семейство, следвайки неговата визия, предприемачески дух и ангажираност към обществото.

С уважение,

Владимир Николов,

Оперативен президент на „Фантастико груп“

