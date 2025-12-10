Нови правила за заплатите до дни. Пада тайната

От 1 януари 2026 г. България, заедно с всички държави в Европейския съюз, трябва да въведе нови правила за определяне на заплатите. По силата на евродиректива отпада „тайната на заплатата“ – клаузата, която досега забраняваше на служителите да обсъждат възнагражденията си. Целта е ясна: да се гарантира равнопоставеност между жените и мъжете при равен труд или труд с равна стойност.

Какво се променя

На интервю за работа вече няма да ни питат каква заплата очакваме или каква получаваме. Работодателят е този, който трябва да посочи възнаграждението – още в обявата или най-късно на първото интервю. Заплатите ще се формират по обективни критерии – умения, усилия, отговорност, условия на труд – без значение от пола.

Кого засяга директивата

Новите правила обхващат всички работещи в частния и държавния сектор. Изключение правят единствено самонаетите. Данните на НОИ показват, че у нас над два и половина милиона души ще бъдат засегнати. Работодателите с над 100 служители ще трябва да докладват дали има разлики във възнагражденията между мъже и жени.

Гласът на бизнеса

„Когато искаш да си най-добрият, трябва да стимулираш най-добрите хора“, казва пред бТВ Борислав Домусчиев, управител на фирма за обработка и анализ на данни. Той обаче предупреждава за риск от допълнителна бюрокрация. От Българската стопанска камара също изразяват притеснения – над 90% от фирмите у нас са малки и според тях новите изисквания ще бъдат тежко бреме.

Гласът на работниците

Служители виждат в директивата шанс за повече смелост и яснота. „Би могло да доведе до това да имам повече яснота какви са практиките не само в моя работодател, а генерално в бизнеса“, казва Соня Велева от маркетинг екип. Според специалисти по човешки ресурси новите правила няма да отрекат бонусите за добри резултати – напротив, ще поставят рамка за справедливо възнаграждение.

Предизвикателствата пред държавата

До 7 юни 2026 г. България трябва да промени националното си законодателство. Ако срокът бъде пропуснат, страната рискува санкции. Министерството на труда вече е създало работна група с работодатели и синдикати, за да се намери балансирано решение. От КНСБ настояват държавата да определи орган, пред който работниците да могат да търсят правата си – било то комисия за защита от дискриминация или съд.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com