Големите коледни бонуси отстъпват място на по-гъвкави придобивки

Традиционната 13-та заплата, някога смятана за отличителен знак на добър работодател, постепенно се превръща в рядкост в частния сектор. Компаниите стават по-внимателни в края на годината, но не губят стремеж да поощряват служителите – макар и с по-гъвкави и често по-скромни придобивки. Това показват наблюденията на Adecco България сред над 300 български и международни компании от ключови бизнес сектори.

Кой дава коледни премии и в какъв размер

Според данните бизнесът е значително по-внимателен при планирането на допълнителни разходи в края на годината. Въпреки това работодателите продължават да търсят начини да дадат допълнителна материална придобивка, макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години. Размерът на коледните бонуси и подаръци варира в широк диапазон в различните сектори от икономиката.

В производствените компании най-често се наблюдава изплащане на 100-250 лева към заплатите или предоставяне на ваучери. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други подаряват собствени продукти като жест към служителите. Изключение са малък брой работодатели, които дават бонуси над 500 лева.

Секторите на технологиите и потребителските стоки традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, като средната стойност достига до половин месечна заплата. Това продължава да ги отличава като едни от най-конкурентните работодатели в края на годината.

Gift картите – практична алтернатива за празнична мотивация

Все по-популярна сред компаниите става практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Gift картите се оказват модерна алтернатива на традиционните премии - едновременно практични, персонализирани и съобразени с предпочитанията на всеки служител. В бизнеса се възприемат като символичен, но ефективен начин за оценяване на труда.

Екипни събития и благотворителност

Наред с финансовите бонуси, много компании организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Тези практики показват стремеж към сплотяване на екипите, създаване на позитивна работна среда и подкрепа за хора в нужда.

Работодателите отчитат, че вътрешният климат, заедно с чувството за принадлежност, често е по-важен от размера на бонуса. Това е особено видимо в международните компании, където корпоративната култура поставя акцент върху преживяването, а не само върху финансовата страна.

„Въпреки икономическите предизвикателства компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

