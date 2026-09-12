Всичко за Коледни Бонуси

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И военните с коледни бонуси

И военните с коледни бонуси

Военнослужещите най-вероятно ще получат коледни бонуси, стана ясно след посещение на министъра на отбраната Николай Ненчев в гарнизона в Ямбол. На въп...

21 ноември | 22:00
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