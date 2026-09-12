Големите коледни бонуси отстъпват място на по-гъвкави придобивки
Празничната мотивация вече идва не само с пари, но и с внимание, подаръци и социални инициативи
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Празничната мотивация вече идва не само с пари, но и с внимание, подаръци и социални инициативи
Това съобщи Христо Терзийски на брифинг
83% от фирмите, които членуват в Българска стопанска камара, дават коледни бонуси за служителите си тази година. Това показва проучване на камарата ср...
Варна. "До няколко дни ще стане ясно дали ще има коледни бонуси за военните", оповести министърът на отбраната Николай Ненчев по време на среща с личн...
Военнослужещите най-вероятно ще получат коледни бонуси, стана ясно след посещение на министъра на отбраната Николай Ненчев в гарнизона в Ямбол. На въп...
Пари за пенсионерите няма, но има за ремонти и БНТ
В рецесия сме още няколко години, казва Пламен Орешарски