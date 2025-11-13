Обрат в пазаруването по интернет. Голяма промяна с плащането

Наложеният платеж – любимата българска опция за плащане при доставка – може скоро да остане в историята. Все повече експерти и представители на бизнеса настояват този модел да бъде заменен с предварително плащане, каквато е практиката в голяма част от Западна Европа и САЩ.

Причината – бум на върнатите пратки у нас, които се превръщат в сериозен проблем за търговците, куриерите и околната среда, предаде Инвестор.бг.

България – шампион по върнати доставки

В България делът на върнатите онлайн поръчки вече достига почти 8%, сочат данни на Българската е-комерс асоциация. В някои сектори процентът е дори по-висок.

„Това е резултат от годините, през които търговците насърчаваха хората да поръчват без притеснение – с безплатна доставка и безплатно връщане“, коментира Иво Тодоров, маркетинг директор на Sport Depot.

„Проблемът е, че когато потребителите свикнат да поръчват по няколко размера или цвята само за да изберат един, разходите за логистика се повишават за всички. И това оскъпява пазара.“

По думите му тенденцията е търговците постепенно да вдигат праговете за безплатна доставка, а част от тях вече обмислят преминаване изцяло към онлайн плащания, за да ограничат безотговорните поръчки.

Плащането при доставка – лукс, който струва скъпо

В Западна Европа и в редица други държави наложеният платеж е премахнат отдавна. Вместо това потребителите плащат онлайн с карта, дигитален портфейл или мобилно приложение.

„На Запад почти няма опция за плащане при доставка – и това е една от причините броят на върнатите пратки да е в пъти по-малък“, обяснява Мая Ангелова, директор „Сигурни решения за разплащане“ в Банка ДСК.

Банката вече тества нова технология за разплащане – SelfiPay, която използва биометрия.

„Потребителят може да плати само с лицето си – без карта, без телефон, без ПИН код“, казва Ангелова.

Технологията вече навлиза в САЩ и Китай, а у нас се въвежда пилотно в няколко големи ритейл вериги в областта на техниката, козметиката и модата.

Удобство и екология

Освен че намалява разходите, предварителното плащане има и екологичен ефект. По-малко върнати пратки означават по-малко куриерски курсове, по-нисък разход на гориво и по-малък въглероден отпечатък.

В последните години електронната търговия в България бележи рекорден ръст, но и въздействието ѝ върху околната среда се увеличава. Всеки върнат пакет означава двойно транспортиране и двойно опаковане.

Нови навици в доставките

Не само плащането, но и доставката се променя.

Все по-популярни стават автоматите за пратки, които заменят традиционните куриерски посещения.

„Тенденцията е ясна – все повече търговци и куриери залагат на автомати, защото това оптимизира разходите и улеснява клиента“, коментира Лъчезар Тончев, търговски директор на BOX NOW България.

По думите му този модел решава един от най-големите проблеми на електронната търговия – невзетите пратки.

„Автоматите позволяват на клиента да вземе пратката си по всяко време, без да чака куриер или да се съобразява с работно време. Така се намаляват и разходите, и върнатите поръчки.“

България по стъпките на Европа

Премахването на наложения платеж вероятно няма да стане изведнъж, но тенденцията вече е очевидна. Онлайн магазините постепенно въвеждат повече дигитални методи на плащане и стимулират клиентите да ги използват чрез отстъпки и бонуси.

За бизнеса това е шанс за по-прозрачен и устойчив модел, а за клиентите – за по-бързо и сигурно пазаруване.

„След няколко години плащането при доставка вероятно ще е рядкост“, прогнозира Иво Тодоров. „Онлайн пазаруването ще бъде изцяло дигитално – бързо, лесно и сигурно.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com