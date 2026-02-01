Общество

Какво поскъпна и какво не при храните

Балансът на пазара остава крехък

Какво поскъпна и какво не при храните
Снимка: https://pixabay.com/
01 фев 26 | 12:16
229
Боряна Колчагова

Пазарът на храните отново подава смесени сигнали – зеленчуците продължават да поскъпват осезаемо, докато при плодовете тенденцията е обратната. Последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват сериозен ценови скок при чушки, тиквички и зеле, както и ново напрежение при млечните продукти. В същото време потребителите могат да си отдъхнат при плодовете, яйцата и част от основните храни, където се отчита поевтиняване. Балансът на пазара остава крехък, а седмичните промени – показателни за нестабилната ценова среда.

Цените на зеленчуците

Поскъпване за седмица:

  • Зелени чушки – ↑ 42,33% до 2,30 евро/кг

  • Червени чушки – ↑ 24,47% до 2,34 евро/кг

  • Тиквички – ↑ 28,87% до 2,25 евро/кг

  • Зеле – ↑ 12,2% до 0,46 евро/кг

  • Моркови – ↑ 3,45% до 0,60 евро/кг

  • Краставици – ↑ 2,46% до 2,33 евро/кг

    Цените на плодовете

    Ръст в цената се наблюдава единствено при лимоните ↑ 0,74% до 1,63 евро/кг

    Поевтиняват:

    • Ябълки – ↓ 5,81% до 1,07 евро/кг

    • Портокали – ↓ 5,27% до 1,15 евро/кг

    • Мандарини – ↓ 1,65% до 1,31 евро/кг

    • Банани – ↓ 1,11% до 1,43 евро/кг

      Млечни продукти

    • Краве сирене – ↑ 2,15% до 6,17 евро/кг

    • Кашкавал „Витоша“ – ↑ 1,35% до 9,64 евро/кг

    • Кисело мляко (400 г) – ↓ 1,71% до 0,69 евро

    • Прясно мляко – ↓ 1,29% до 1,22 евро/л

    • Краве масло (125 г) – ↑ 4,48% до 1,68 евро/бр.

    Цени на месо, яйца и основни храни

    • Замразено пилешко месо – ↓ 0,73% до 3,52 евро/кг

    • Яйца (размер М) – ↓ 3,67% до 0,21 евро/бр.

    • Ориз – ↓ 0,48% до 1,65 евро/кг

    • Олио – ↓ 3,87% до 1,64 евро/л

    • Брашно тип 500 – ↑ 3,75% до 0,83 евро/кг

    • Захар – ↑ 1,75% до 0,93 евро/кг

    • Зрял фасул – ↑ 0,28% до 2,16 евро/кг

    • Леща – ↓ 0,1% до 2,10 евро/кг

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема пазар
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
анонимен
преди 51 минути

пилешкото бутче с част от гърба малко поевтинява но месото до кокала е черно кивито яица кисело мляко за един ден намаляват мандарините и на другия ден двоино се вдига цената неизмитите картофи по 70 ст за кг фуражни ли са

Откажи