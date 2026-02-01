Какво поскъпна и какво не при храните

Пазарът на храните отново подава смесени сигнали – зеленчуците продължават да поскъпват осезаемо, докато при плодовете тенденцията е обратната. Последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата показват сериозен ценови скок при чушки, тиквички и зеле, както и ново напрежение при млечните продукти. В същото време потребителите могат да си отдъхнат при плодовете, яйцата и част от основните храни, където се отчита поевтиняване. Балансът на пазара остава крехък, а седмичните промени – показателни за нестабилната ценова среда.

Цените на зеленчуците

Поскъпване за седмица:

Зелени чушки – ↑ 42,33% до 2,30 евро/кг

Червени чушки – ↑ 24,47% до 2,34 евро/кг

Тиквички – ↑ 28,87% до 2,25 евро/кг

Зеле – ↑ 12,2% до 0,46 евро/кг

Моркови – ↑ 3,45% до 0,60 евро/кг

Краставици – ↑ 2,46% до 2,33 евро/кг Цените на плодовете Ръст в цената се наблюдава единствено при лимоните ↑ 0,74% до 1,63 евро/кг Поевтиняват: Ябълки – ↓ 5,81% до 1,07 евро/кг Портокали – ↓ 5,27% до 1,15 евро/кг Мандарини – ↓ 1,65% до 1,31 евро/кг Банани – ↓ 1,11% до 1,43 евро/кг Млечни продукти Краве сирене – ↑ 2,15% до 6,17 евро/кг Кашкавал „Витоша“ – ↑ 1,35% до 9,64 евро/кг Кисело мляко (400 г) – ↓ 1,71% до 0,69 евро Прясно мляко – ↓ 1,29% до 1,22 евро/л Краве масло (125 г) – ↑ 4,48% до 1,68 евро/бр. Цени на месо, яйца и основни храни Замразено пилешко месо – ↓ 0,73% до 3,52 евро/кг Яйца (размер М) – ↓ 3,67% до 0,21 евро/бр. Ориз – ↓ 0,48% до 1,65 евро/кг Олио – ↓ 3,87% до 1,64 евро/л Брашно тип 500 – ↑ 3,75% до 0,83 евро/кг Захар – ↑ 1,75% до 0,93 евро/кг Зрял фасул – ↑ 0,28% до 2,16 евро/кг Леща – ↓ 0,1% до 2,10 евро/кг



