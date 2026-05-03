Обстановката край Пампорово остава тежка след свлачището

Положението в района на пътя Пампорово-Смолян остава усложнено след свлачището, което продължава да бъде активно, макар и с по-слаб интензитет. Основният проблем вече не е самото свличане, а състоянието на обходните маршрути, които трябва да поемат трафика.

Тази сутрин по проходите Рожен и Превала има снеговалеж, а пътната обстановка се усложнява допълнително. Ситуацията поставя под натиск движението в целия район, съобщава Нова телевизия.

Областният управител на Смолян Зарко Маринов определи положението като сериозно и предупреди за проблеми със състоянието на обходните трасета. По думите му пътищата не са почистени, което създава риск за преминаващите автомобили. Той обяви, че ще подаде сигнал до 112 и настоя Агенция „Пътна инфраструктура“ да предприеме спешни действия, за да направи маршрутите безопасни.

Допълнително усложнение има и по пътя през село Стойките, където също е регистрирано свличане. Там движението е ограничено в една лента заради пропаднала подпорна стена, което създава още едно тясно място за трафика. Маринов подчерта, че когато се разчита на обходни маршрути, те трябва да бъдат в изрядно състояние, за да поемат натоварването.

Властите подготвят и последващи действия. Очаква се доклад до министър-председателя с конкретни предложения за мерки, включително проверки на състоянието на района. От „Напоителни системи“ са заявили, че няма проблем с близката язовирна стена, но ще бъде поискана допълнителна инспекция от ДАМТН. Предвижда се и цялостно обследване от Геозащита-Перник.

Според геолога Стефан Велев процесът на свличане няма да приключи рязко, а постепенно ще затихне. Той предупреждава, че подобни ситуации често са резултат от комбинация от фактори - преовлажняване на почвата, наклон на терена и наличие на подходяща повърхност за движение на земните маси. По думите му основният проблем е липсата на ефективен дренаж, който да предотврати натрупването на вода и последващото разместване на почвата.

Експертите подчертават, че дори при намаляване на активността на свлачището, рискът за пътната инфраструктура остава, особено при продължаващи валежи. Това налага постоянен контрол и бързи мерки за обезопасяване, за да не се стигне до по-сериозни инциденти в натоварения планински район.

