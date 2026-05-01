Свлачище погълна важен път

Огромно свлачище отнесе пътя Смолян – Пампорово край местността "Райковски ливади". Кадри в социалните мрежи показват мащаба на бедствието.

По-рано от Областното пътно управление в Смолян събщиха, че пътят е затворен за движение заради пропадане на пътното платно. Първоначално бе съобщено, че проблемният участък е с дължина около 70 метра, като по цялото му протежение са видими пукнатини по асфалтовата настилка, като земната маса продължаваше да се движи, а процепите да се разширява, съобщава dariknews.bg.

Деформацията обхваща и двете пътни ленти, което прави трасето напълно непроходимо.

Участъкът е обезопасен, а на място са изпратени екипи за оглед и предприемане на неотложни мерки.

Обходният маршрут е през път III-864 Пампорово - Стойките - път III-866 Стойките - Смолян и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Движението в района се регулира от служители на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Шофьорите са призовани да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание.

