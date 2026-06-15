КНСБ: Спирането на котела в ТЕЦ „Бобов дол“ застрашава работни места и енергийната сигурност

Заместник-председателят на КНСБ Огнян Атанасов разкритикува действията на Министерството на околната среда и водите по отношение на ТЕЦ „Бобов дол“ и настоя за диалог преди предприемането на мерки, които засягат работата на централата.

Изказването му беше направено по време на работна среща в Дупница, посветена на бъдещето на общините Дупница и Бобов дол в контекста на изпълнението на Териториалния план за справедлив преход. В дискусията участваха кметове, общински съветници, представители на местната и държавната власт, както и народни представители.

"Не може така да действа министърката на околната среда и водите Росица Карамфилова и да спира котел 2 на централата ТЕЦ „Бобов дол. Ще искаме среща с нея. Спирането на един котел не е като да спираме сладкарница“, заяви Атанасов.

По думите му обществото има основание да настоява за по-чист въздух и по-добра екологична среда, но решенията трябва да се вземат след разговори с всички заинтересовани страни. „Хората си имат техните основания за чистия въздух, но това трябва да става с диалог“, подчерта той.

От КНСБ изразиха опасения, че ограничаването на дейността на централата може да има сериозни последици както за заетостта в региона, така и за енергийната система на страната.

ТЕЦ "Бобов дол" е много по-напред от внедряване на иновативни решения в сравнение с държавните тецове. Без тях сме за никъде, коментира Атанасов. Слава Богу получихме уверения, че не се очакват съкращения в ТЕЦ "Бобов дол", допълни той.

„Тази централа е важна за България. Не е нужно да останат работниците без работа и страната без ток и да излезем на жълтите павета на протест“, каза още заместник-председателят на синдиката.

Според него процесът по трансформация на въглищните региони трябва да се извършва внимателно и поетапно, така че да бъдат защитени интересите на работещите и на местната икономика. „Трябва да сме изключително внимателни как действаме с тези централи. Става въпрос за енергийната сигурност на страната“, допълни Атанасов.

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