Общество

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026”

То ще се проведе на 17 юни от 10.00 ч. на летище Чешнегирово

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026”
15 юни 26 | 17:25
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Григор Атанасов

Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026” ще се проведе на 17 юни от 10.00 ч. на летище Чешнегирово. В учението участват сили и средства от Военновъздушните сили (ВВС) на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътните войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия. Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника.

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Автор Григор Атанасов

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