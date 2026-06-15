Ден за демонстрация на способности на многонационалното летателно учение „Thracian Blade 2026” ще се проведе на 17 юни от 10.00 ч. на летище Чешнегирово. В учението участват сили и средства от Военновъздушните сили (ВВС) на България, Австрия, Белгия, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария и Швейцария. В изпълнението на съвместни задачи и мисии са включени още формирования от Сухопътните войски, Служба „Военна полиция“, Съвместното командване на специалните сили и Военномедицинска академия. Събитието включва демонстрация на бойни способности от участниците в учението и статичен показ на българска и чуждестранна авиационна техника.

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