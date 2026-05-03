Опашки от тирове на "Капитан Андреево" още от ранни часове

Интензивен трафик към Турция, ремонт на Дунав мост забавя движението при Русе

Снимка: БТА
03 май 26 | 7:47
Иван Ангелов

От ранни зори трафикът на граничен пункт Капитан Андреево на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. Данните показват засилен натиск от тежкотоварния трафик в посока югоизточната ни съседка.

Към този момент няма данни за блокиране на пункта, но преминаването се извършва със забавяне. Натоварването е типично за началото на активния транспортен период и може да се засили в следващите часове.

Движението към Румъния остава нормално на повечето пунктове, но при Русе – Гюргево има ограничения заради ремонт на българския участък на мостовото съоръжение. Трафикът там се регулира, което води до периодични забавяния и изчакване.

По границата с Гърция обстановката е спокойна, като преминаването през пунктовете се извършва без сериозни затруднения. През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават всички категории превозни средства.

Нормален остава трафикът и към Северна Македония и Сърбия, където не се съобщава за струпвания или забавяния. Очакванията са натоварването по основните пунктове да се увеличи в следобедните часове, когато традиционно започва по-интензивното движение на тежкотоварни автомобили. Граничните власти препоръчват на шофьорите да планират маршрутите си предварително и да следят актуалната информация за трафика.

