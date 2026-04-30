1,7 млн. коли на пътя: България блокира около 1 май и Гергьовден

В почивните дни около 1 май и Гергьовден се очаква сериозно натоварване по цялата републиканска пътна мрежа. Прогнозите сочат, че броят на превозните средства може да достигне около 1,7 милиона автомобила за денонощие – обем, който традиционно превръща празничното пътуване в изпитание за търпението на шофьорите.

Основният поток, както всяка година, ще се насочи към най-натоварените артерии – автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, където се очакват сериозни забавяния и образуване на колони. Най-интензивно ще бъде движението в следобедните и вечерните часове днес, както и до обяд на 1 май, когато хиляди тръгват на път едновременно.

Допълнително напрежение ще внесе и вълната от пътуващи около Гергьовден – част от тях ще потеглят още в навечерието на празника, комбинирайки почивния ден с предстоящия уикенд. Така пътната картина ще остане динамична в продължение на няколко дни, а натоварването – високо, предава NOVA.

