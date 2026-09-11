Йотова с предупреждение за 1 май: Доходите и трудът са под заплаха
Държавният глава настоя за смели политики и край на социалната несигурност
Следете всички новини, анализи и коментари за 1 Май. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Държавният глава настоя за смели политики и край на социалната несигурност
Разлика от стотици години труд между работник и директор показва нов анализ
От улицата до изкуствения интелект - демонстрация на сила и нови посоки за работещите
В петък Меркурий се среща с Хирон в Овен, което прави възможно да превърнете идеите си в положителни резултати
Марго Роби като Кати и Джейкъб Елроди като Хийтклиф
Трафикът отново най-голям по "Тракия", "Хемус" и "Струма"
Това е "Ден на опасността" под знака на Дървената свиня
Предстоят натоварени почни дни
Приветствие към българите отправи министърът на труда и социалната политика
Сливат си празниците в нова ваканция
Враца и Згориград не са забравили
Ето какви събития ще има днес
Празникът ще премине под мотото "Мир, труд, солидарност"
Искаме да живеем в държава, която дава възможност на малкия бизнес да работи, каза депутатът от БСП
Нищо не е загубено. Много може да бъде спечелено, заяви лидерът на БСП – София
В 1 ч. сутринта Червената армия забива знамето си на Райстага
Честит 1 май, другарко. Вие ме оставихте без работа, написа социалист до всички от пленума
Днешният Първи май показва крещящата необходимост от възраждането на лявото, каза лидерът на БСП София
На очакваната финансова дестабилизация и безработица трябва да отговорим с още по-голяма солидарност, каза вицепрезидентът
40 000 коли напуснаха София за ден