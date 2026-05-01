Светът се разслоява. Заплатите падат, шефовете забогатяват рекордно

Реалното заплащане на работниците в цял свят е спаднало с 12% за периода 2019-2025 г., докато възнагражденията на изпълнителните директори са нараснали с 54%, показва анализ на Оксфам и Международната конфедерация на профсъюзите, цитиран от БТА.

Данните излизат в навечерието на Международния ден на труда и очертават рязко задълбочаване на неравенството. Само през последната година доходите на директорите са се увеличили значително, докато тези на работниците почти не са помръднали. Разликата между двата слоя се разширява с тревожна скорост.

Скок при елита, застой за работниците

Възнагражденията на изпълнителните директори на най-големите корпорации са се увеличили с 11 процента в реално изражение през последната година. За същия период средният работник е получил увеличение от едва 0,5 процента. Средно директорите са получили 8,4 милиона долара под формата на заплати и бонуси през 2025 г., което е ръст спрямо 7,6 милиона долара година по-рано. За да достигне тази сума, един работник би трябвало да работи 490 години.

Милиони за малцина, милиарди за върха

Най-малко четирима изпълнителни директори са получили над 100 милиона долара през 2025 г., като начело е Хок Тан от Broadcom с над 205 милиона долара. Десетимата най-добре платени ръководители са си разпределили общо над 1 милиард долара. Данните показват концентриране на доходите в изключително тесен кръг.

Дивиденти в размери, невъзможни за сравнение

Близо 1000 милиардери са получили общо 79 милиарда долара дивиденти през 2025 г., което означава около 2500 долара всяка секунда. Средният милиардер печели от дивиденти за по-малко от два часа повече, отколкото средностатистическият работник получава за цяла година. Сред най-големите печеливши са Бернар Арно с 3,8 милиарда долара и Амансио Ортега с 3,7 милиарда долара.

Рекордно богатство и нови милиардери

През 2026 г. богатството на милиардерите достига нов връх, като само за 12 месеца те са увеличили състоянието си с 4 трилиона долара. Това ги поставя с 1,5 трилиона долара над общото богатство на най-бедните 4,1 милиарда души. Само за година в света са се появили още 400 милиардери, като 45 от тях са натрупали богатството си в сектора на изкуствения интелект.

Предупреждение за демокрацията и призив за мерки

Оксфам предупреждава, че концентрацията на огромни средства позволява на най-богатите да влияят върху политическите процеси и да подкопават демократичните механизми. Заедно с Международната конфедерация на профсъюзите организацията призовава за по-високи данъци върху богатството и ограничения върху възнагражденията на изпълнителните директори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com