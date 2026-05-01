1 май носи късмет и изобилие на 4 зодии

Четири зодиакални знака привличат изобилие и късмет на 1 май 2026 г. В петък Меркурий се среща с Хирон в Овен, което прави възможно да превърнете идеите си в положителни резултати.

Меркурий в Овен ви носи бързи мисли, които ви позволяват да преминете към действие, но всъщност трябва да направите нещо по въпроса, за да проработи този „портал“. Когато Меркурий се свърже с Хирон, могат да изплуват стари съжаления и дори чувство за вина и може да се хванете да мислите за пропуснати възможности, които бихте искали да върнете. Вземате цялата тази енергия и я насочвате към бъдещето още днес и никога не се знае - може да видите как част от това отново се проявява, пише YourTango.

Лъв

Вие привличате изобилие и късмет чрез начина си на мислене. На 1 май, когато Меркурий се съчетае с Хирон в Овен, вашата нагласа напълно се променя и изхвърля негативните мисли настрана. Осъзнавате, че негативното мислене и тревожността са ви водили до самосаботаж, и решавате просто да спрете.

Платили сте висока цена за определен начин на мислене и сега решавате да се фокусирате върху действията. Хирон ви напомня, че болката може да се задържи много по-дълго, отколкото предполагате. Меркурий ви дава сили да намерите нови начини да се уверите, че миналото няма да се повтори. Да се освободите от застоя е като да откриете гърне със злато, защото днес не блокирате постиженията си. Вместо това си давате път и започвате да получавате точно това, което искате. Така и трябва!

Стрелец

На 1 май се научавате наистина да използвате несравнимата си креативност, за да получите това, което искате, докато Меркурий работи в тясна връзка с Хирон в Овен. В миналото сте пренебрегвали себеизразяването си, но вече сте разбрали, че не си струва да го игнорирате. Когато се появи идея, я изследвате и просто приемате, че тя ще се осъществи.

Има толкова много неща, които искате да опитате, а днес е също толкова добър ден, колкото всеки друг. Меркурий ви напомня за всички изобретателни неща, които сте искали да направите и които карат живота ви да се усеща изобилен. Хирон ви показва, че като се фокусирате върху игривостта, създавате правилната енергия, водеща до късмет. Забавлявайте се днес!

Козирог

Вашият дом и семеен живот се поставят под оценка, когато Меркурий е в Овен. На 1 май, когато комуникацията срещне раните от миналото, решавате, че е време да говорите за случилото се. Добрата новина е, че днешният ден става първата стъпка към невероятно изцеление.

Тъгата намалява шансовете ви да изградите света, който винаги сте искали да преживеете. Спирате да мислите, че щастието е невъзможно за вас. Решавате да продължите да опитвате, независимо от всичко. Днес изобилието означава да живеете живота си пълноценно.

Водолей

На 1 май взимате решение: да отворите сърцето си толкова, колкото и ума си. Когато Меркурий се срещне с Хирон в Овен, това разкрива цялото натрупано разочарование, което сте носили твърде дълго. Мълчанието е пагубно, когато ви спира да говорите за мечтите си. Малко неща са по-лоши от това сами да саботирате късмета си от страх.

Днес решавате да започнете с малки стъпки и да изразявате на глас това, което искате. В началото се чувствате уязвими и открити, но това бързо отминава, оставяйки надежда и оптимизъм, които са почти изобилни. Превръщате се в смел човек, който сам създава късмета си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com