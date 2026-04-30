Пред раздяла ли е любима звездна двойка

Връзката между Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл е на "ръба".

RadarOnline.com разкрива, че двойката, която през октомври ще отбележи 14 години брак, е успяла да преживее различни скандали, свързани с бившата звезда от NSYNC, но търпението на съпругата му се изчерпва, особено заради загадъчните му изчезвания.

Бийл била разярена след ареста на Тимбърлейк за шофиране в нетрезво състояние през юни 2024 г., както и когато записът от инцидента беше публикуван миналия месец, което е причината тя да остане объркана от решението на певеца да бъде домакин на голф турнира 8AM Invitational в курорта Wynn в Лас Вегас наскоро.

Всъщност напрежението, което той е наложил върху брака им, вече е толкова силно, че Бийл е поставила ултиматум на Тимбърлейк: "Да се оправи, или тя ще го напусне".

Източник е казал пред The Daily Mail: "Тя вече не може да понесе повече" и е добавил, че Тимбърлейк "никога не е у дома", въпреки че световното му турне приключи миналото лято.

"Тя прави всичко с децата и е омръзнало да бъде публично унижавана."

Втори източник добавя: "Джъстин Тимбърлейк е от онези мъже, които, когато са навън, винаги държат чаша в ръка. Още в разцвета на кариерата си с NSYNC, както и в ресторанта си или по време на турнета, той винаги е обичал да се забавлява. Когато ѝ предложи брак, Джесика Бийл на практика му постави условие да ограничи пиенето, иначе ще го напусне. Тя не се страхува да му поставя ултиматуми, но не мисля, че ще го напусне в близко бъдеще. Двамата са преживели много лични неща заедно, които са ги сближили. Въпреки това изглежда, че тя често не знае къде е той или какво прави, когато не са заедно."

Тимбърлейк се размина с леко наказание, след като беше спрян за шофиране в нетрезво състояние след пиянска вечер с приятели в престижния Саг Харбър през юни 2024 г. Обвинението по-късно беше намалено до обикновено нарушение на правилата за движение. Източници разкриват, че последствията от ареста са внесли допълнително напрежение в отношенията на двойката, която има двама сина - 11-годишния Сайлъс и 5-годишния Финиъс.

Съпругата на Джъстин Тимбърлейк - Джесика Бийл, с която той е заедно от почти 14 години, е "до известна степен съпричастна", твърди източник, пише "Дир".

Той допълва: "Джъстин се е затворил в себе си. Кълне се, че ще се бори, за да изчисти името си, и е притеснен, че това ще остане като сериозно петно върху репутацията и наследството му - нещо, от което може никога да не успее да се отърве."

Джесика Бийл проявява известно съчувствие, но търпението ѝ към постоянните му оплаквания е на изчерпване. Изглежда незряло как Джъстин Тимбърлейк прехвърля цялото си напрежение и тревоги върху хората около себе си.

Разбира се, Джесика страда най-много, защото е принудена да бъде около Джъстин и неговите настроения. Сред хората в техния кръг е обичайна шега, че той е огромно разглезено хлапе, на което никога не са казвали "не" като дете, и затова е толкова непоносим, особено когато се сблъсква с голям стрес. Джесика все още го обича, но мрази мисълта да разбие семейството им, а разводът би бил травматичен.

Но когато той се държи така, за нея става по-трудно от всякога да спори с хора, които не разбират защо тя не е имала смелостта да си тръгне и да започне наново. Единственият начин, по който Джъстин може да спаси ситуацията, е да работи върху себе си, да поеме отговорност и да има предвид, че другите хора, особено Джесика, имат свои собствени проблеми, с които трябва да се справят.

