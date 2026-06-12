Британски елит на крака при лорд Евгени Минчев

Лорд Евгени Минчев стана единственият българин, отличен в Британския парламент за интернационална благотворителност. Церемонията по награждаването се проведе в историческия дворец Уестминстър, част от Британския парламент. Номинацията е от Парламентарното дружество на изкуствата в знак на признание за дългогодишните филантропски начинания на българина и непоколебимата му подкрепа, както в Обединеното кралство, така и в международен план.

Евгени с министъра на правосъдието на Обединеното кралство Алекс Дейвис-Джоунс

Събитието, което по традиция бе водено от министъра на правосъдието на Обединеното кралство за жертвите и насилието срещу жени и момичета (VAWG) Алекс Дейвис-Джоунс, бе уважено от 175 представители на културата и дипломацията. То се случи навръх рождения ден на Евгени, а на следващата вечер той посрещна 25 души в частния клуб Mosimann’s.

Медалът за интернационална благотворителност на лорд Минчев

На изисканата вечеря бяха събрани средства за Обществото на Шопен в Обединеното кралство, чиито пожизнен член е лорд Минчев. На нея блеснаха кралският биограф лейди Колин Кембъл, бизнесдамата от Барбадос лейди Керъл Кофин Парсънс, президентът на Обществото на Шопен лейди Роуз Чалмондоли, пра-пра-внучката на кралица Виктория - принцеса Катарина, известният нотариус Милена Георгиева, бизнесмените Отман ал Омеир, Филип Слипачек, Цветан Белчев, Елвис Плугис и други. Бизнесдамата Ребека Риофрио, с която Евгени е и съдружник в притежаваните от двамата „Бизнес и модни награди“ в Лондон, обяви българката Светла Евтимова за почетна дама на следващото им издание, което ще се проведе догодина в частен клуб The Lansdowne в Лондон.

Известният нотариус Милена Георгиева с бизнесдамата Ребека Риофрио

Звездата на Кралската опера и балет Елизабет Макгориън бе почетната дама на лорд Евгени Минчев – те са на челната снимка заедно с лейди Колин Кембъл и лейди Керъл Кофин-Парсънс. Елизабет Макгориън обеща да посети България за конкурса „Бизнесдама на годината“ на 27 ноември.

Светла Евтимова, принцеса Катарина и милиардерът Отман Ал Омеир

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