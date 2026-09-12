Евгени и Карло блестят на бал в замъка на Шели
Двамата се връщат в София за годишното си Negroni party
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Двамата се връщат в София за годишното си Negroni party
Примабалерината на Кралската опера и балет - негова дама
С Карло си говорим за Бог и изкуство, споделя лордът навръх рождения си ден
Има реакция и от страна на "Възраждане"
Спадват ли предизборните закони
Искра Радева, Виктор Калев и Мими Николова са между новите носители на престижното отличие „Певец на годината“
Карен Милън блесна на бизнес и модните награди в Лондон, лордът я очаква в София
Какво написа паркетният лъв
Евгени Минчев представи Цветан Белчев на стилно парти в дома си
Дали е от завист или нещо друго...
Балът на енергийните одитори чества 20 години от създаването на Камарата
Лордът открива поредна изложба в Пловдив
Лорд Минчев покани принцесата за почетен патрон на Бизнесдама на годината
Лорд Евгени Минчев събра световен елит в частен клуб
Наградите Friend of Bulgaria ще бъдат връчени по време на елитното събитие
Той целият бил медиен повод
Вернисажът е на 25 септември в „Галардо“
В светските среди има много слухове и догадки
Разказа как е подправял подписа му
Почивай в мир Тодор Славков, благодаря за моментите, написа пиарът