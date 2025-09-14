11 платна нарисува Evgeni за Пловдив

Лорд Евгени Минчев, пи ар и благотворител, е поканен да покаже 11 свои платна в офиса на Галардо Пловдив. Приятелите му от Агенцията за недвижими имоти вече осъществиха успешен проект с негови творби – представиха седем от тях в софийския си офис.

Скелетът – /фрагмент/, част от новата художествена линия на автора

Новите картини са правени специално за ценителите в Града под тепетата. Логото на изложбата е „3111“, което всъщност е ватманският номер на автора, работил като водач на трамвай за софийско жителство. Едноименното произведение краси поканите. Освен него публиката ще види още „Люта чушка“, „Той“, „Ехо от Faberge“, „Скелетът“ и други. В тях Evgeni е вложил много нови техники и гледни точки. Специален гост на вернисажа в Пловдив на 25 септември ще бъде една от най-верните му колекционерки - Ана Михайлов.

В последните си картини лорд Минчев добавя истински бижута

