Гал Сасон отсече: Ето кога не трябва да са изборите в България!

Датата на следващите избори в България може да се окаже решаваща не само политически, но и астрологично. Според експерта Гал Сасон вот преди 26 април е обречен на провал, докато периодът след това отваря рядък шанс за стабилно управление и икономически подем. Причината – изключително рядко подреждане на планетите, което се случва веднъж на хиляди години.

Рядка звездна конфигурация и „червената линия“ за изборите

По думите на Гал Сасон през следващата година Сатурн и Нептун се срещат в първи градус на Овен – астрологично събитие с изключително силно значение. Сатурн, символ на ограниченията и трудните уроци, попада върху Нептун – планетата на илюзиите, в знак, който носи ново начало. Това, според астролога, е категоричен призив за действие и промяна, който засяга и България.

„Най-важното за България е следното – след 26 април ще имате много хубав момент за създаване на правителство. Преди това ще е много трудно“, каза Сасон в ефира на бТВ. Той е категоричен, че избори, проведени преди тази дата, ще попаднат под влиянието на Уран в Телец – аспект, който носи бавни, болезнени и хаотични промени. Според него икономиката у нас може да тръгне нагоре едва през май, когато напрежението започне да спада.

Предупреждение за илюзии, технологии и опасни зависимости

Освен за изборите Гал Сасон отправи и по-широко предупреждение за съвременния свят. Той споделя, че е в България за лекция, посветена на изкуствения интелект и на все по-опасната емоционална зависимост на хората от технологиите.

По думите му все повече хора се „влюбват“ в чатботове, които започват да заместват реалните партньори. „Това е много опасно – чатботът никога не те напуска, но при следващ ъпдейт забравя всичко и започва отначало. Някои хора изпадат в депресия именно заради това“, предупреди Сасон. Според него звездната конфигурация през идната година ще извади на повърхността именно тези илюзии – както в личния живот, така и в политиката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com