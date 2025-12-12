Хороскоп: Късметът се усмихва на стрелеца, делови ден за овена

Овен

Периодът е подходящ за обсъждане на делови въпроси. Може да се споразумеете с шефа за по-висока заплата. Ще трябва обаче да полагате повече усилия на работното място. Не е желателно да ходите на лекар, защото има риск да ви постави грешна диагноза. Допълнителна полза ще ви донесе, ако подредите приоритетите си още сутринта.

Телец

Имате хубава идея, но реализацията й може да почака. Сега обаче може да се заемете с разработването на бизнес план. Планирайте внимателно средствата, които трябва да се вложат за начинанието! Не пренебрегвайте съветите и напътствията на по-опитни хора! Добре е да отделите малко време и за изчистване на стари задачи.

Близнаци

Сега е моментът да се докажете като добър професионалист. Съдбата ви дава възможности, които не трябва да се пропускат. Може да използвате времето и за разрешаване на спорни въпроси със свои роднини. Не пропускайте да зарадвате любимата и майка си с цвете! Денят ще е още по-успешен, ако проявите повече търпение към околните.

Рак

Внимавайте с парите и не сключвайте имотни сделки! Желателно е да не подписвате документи. Опитайте се да намерите общ език с колегите! Сега не е моментът да сключвате споразумения или да водите преговори. Малка промяна в ежедневния ви график може да се окаже изненадващо полезна.

Лъв

Ставате по-емоционални, но се налага да сте внимателни и тактични в отношенията си с вашите колеги и близки. Не търсете вината в другите за това, което ви се случва! Уязвим е и дванайсетопръстникът. Добре е да се подложите на диета, като избягвате месото. Подходящо е днес да се заемете с по-леки и творчески задачи.

Дева

Съветите на опитни колеги и на възрастните хора ще се окажат много полезни за кариерното ви развитие. Сега нищо не може да наруши спокойствието ви. Разчитайте повече на интуицията си! Може да се влюбите, но връзката едва ли ще е дългосрочна. Някои от вас ще получат приятна новина, свързана с работа или обучение.

Везни

Може и да не вярвате в телепатията, но днес ще „улавяте“ чувствата и мислите на околните, без дори да подозирате, че имате такива способности. Всъщност те са заложени във всеки от нас и ако желаете, може да ги развиете. Не претоварвайте сърцето! Може да почувствате и болки в гърба. Възползвайте се от възможността да останете повече време насаме със себе си.

Скорпион

Изпълнени сте със сили, но портфейлът ви е на път да се изпразни. Опитайте се да си изпълните важните ангажименти преди обяд! Внимавайте с разходите! Не купувайте компютри или мобилни апарати, защото вероятно ще се окаже, че са дефектни! Финансовата дисциплина днес ще ви спести бъдещи главоболия.

Стрелец

Късметът ви се усмихва, но не залагайте пари! Налага се обаче днес да вършите няколко неща наведнъж и това може да ви изцеди. Не бива в този ден да пренебрегвате тези, които обичате! Дайте им това, което заслужават! Една кратка разходка на чист въздух ще ви презареди повече, отколкото очаквате.

Козирог

Умението бързо да се ориентирате в ситуацията днес ще ви е от полза. Ще се появи важна информация, на която трябва да обърнете повече внимание. Покажете на любимия човек, че му имате доверие! Самотните имат шанс да срещнат сродна душа. Днес ще усетите силно желание да подреждате и организирате всичко около себе си.

Водолей

Мнозина от вас ще почувстват, че силите им са на изчерпване. Заемете се с изпълнението на задачите, които изискват по-малко усилия! Избягвайте физическите натоварвания, а така също и досадниците! Бъдете внимателни при работа с електрически уреди! Подходящ момент е да се откажете от ненужни ангажименти.

Риби

Периодът не е добър за бизнес. Внимавайте, защото може да станете жертва на измамници! Пестете физическите си сили. Не посещавате многолюдни места! Желателно е да си останете у дома. Посветете част от времето си на почивка и неотложни лични занимания.

Източник: Флагман

