Хороскоп: Ракът пуска шеги, чудесен и полезен ден за скорпиона

Овен

Внимавайте с парите днес! Не е желателно да се захващате и с реализацията на нови проекти. Дори ако сте подготвили всичко необходимо, за да сложите началото, е по-добре да отложите, докато се убедите, че във вашите дела цари ред.

Телец

Не съдете другите за грешките им! Опасно е в този ден да хулите другите за недостатъците им. Спомнете си за вашите грехове! Като на всеки друг човек, те са в изобилие. В този ден може да се доверите обаче на интуицията си.

Близнаци

Не се притеснявайте да потърсите помощ, ако ви е трудно да се справите сами с това, което сте планирали да свършите! Внимавайте какво казвате, защото ако пожелаете нещо лошо на някого, то ще се върне към вас като бумеранг!

Рак

Не си позволявайте днес да критикувате никого, а ако все пак не може да си спестите забележките, се опитайте да представите нещата по шеговит начин, за да не обидите никого и за да не си разрушите добрите отношения!

Лъв

Не бива да разчитате на стабилност в отношенията с някого, ако не изпитвате радост. Ако това, с което сте се заели, не ви носи удоволствие, е може би време да помислите за смяна на работното място или за нещо ново в живота ви.

Дева

Разговор със стар приятел или приятелка ще ви помогне да се избавите от негативизма. Ще почувствате лекота, особено ако по някаква причина не сте общували дълго време.

Везни

Ако обидите някого, побързайте да го помолите за прошка, защото в противен случай конфликтът може да се проточи във времето или дори да се окаже неразрешим!

Скорпион

Чудесен ден за представителите на този зодиакален знак. Нищо не може да ги извади от равновесие, а семейните мъже е желателно вместо да го прекарат в забавление, да отделят повече внимание на децата си.

Стрелец

Човек от миналото ще се появи отново в живота ви. Причината вероятно е свързана с това, че той иска да се подобрят отношенията ви. Дайте му втори шанс или поне го изслушайте! Опитайте се да го разберете!

Козирог

Обърнете внимание на предложенията, които ще ви отправят днес! Може да се окажат много изгодни. Затова звездите препоръчват да ги приемете без много колебания.

Водолей

В този ден отделете повече внимание на своите потребности. Благоприятно е да посетите СПА салон. Това не само ще подобри настроението и физическото ви състояние, но и ще ви помогне да се подготвите за важни дела.

Риби

Сънищата ви може да окажат пророчески. За да дешифрирате това, което сте сънували през миналата нощ, не е необходимо да се ровите в съновници. Достатъчно е да се потърсите отговорите и да ги намерите по интуиция.

Източник: Марица

