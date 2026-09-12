Всичко за Гал Сасон

Следете всички новини, анализи и коментари за Гал Сасон. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно
Сасон: 2015-а ще е по-добра

Сасон: 2015-а ще е по-добра

Инвеститори влизат в България с пълна сила от юли до януари, обещава гадателят Гал Сасон, кабалистът, роден в Израел и с българска жилка в кръвта, да...

27 декември | 6:30
0 коментара
24267