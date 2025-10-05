Знатни дами блестят на големия бизнес бал на лорд Минчев в Лондон

Лорд Евгени Минчев и боксьорът легенда Джон Конте са дългогодишни приятели

След поредната си изключително успешна изложба - в салоните на „Галардо“ в Пловдив, лорд Евгени Минчев подготвя своето традиционно грандиозно събитие в Лондон. Британско-българският бизнес бал в столицата на Техни величества от близо 15 години събира международни именити личности в името на благотворителността. Този път Евгени ще предостави събраните средства на лорд Мартин Роуз, който ще съдейства за закупуване на въздушна линейка. Знатни дами от Великобритания, сред които лейди Колин Кембъл и принцеса Катарина, която е първа братовчедка на Чарлз Трети, ще делят маси с успели българки - бизнесдамата Светла Евтимова, председател на Организационния комитет, меценатът Ана Михайлов, Данаила Пасия, Тинка Денишева… 125 представители на нашенски и световен елит ще бъдат на бала. Впечатляващи дами и господа са номинирани за наградите Friend of Bulgaria - директорката на конкурсите „Мис“ и „Мистър Англия“ Анджи Бейсли, самата лейди Колин Кембъл, бизнесдамата от Ямайка лейди Керъл Кофин-Парсънс, боксьорът-легенда Джон Конте, носител на Ордена на Британската империя и други медали.

Адмирал лорд Уест е сред почетните гости на Британско-българския бизнес бал в Лондон

Доскорошният главнокомандващ на Военноморския флот на Великобритания адмирал лорд Уест беше сред отличените през 2024-а. Престижният приз Friend of Bulgaria във времето са получили Даниел Галвин, стилист на кралица Камила и Меган Маркъл, топ фризьорът Хиро Миоши, актрисата от култовия сериал „Ало, ало“ Вики Мишел и много други.

В звездната програма тази година ще участват Тони Мур от „Айрън Мейдън“, Поли Хубавенска и Стоян Захариев.

Светла Евтимова е признат международен одитор по системи за управление

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com