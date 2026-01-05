Георги Тошев пусна снимка с Мел Гибсън и обеща нещо голямо

Георги Тошев отново подбуди любопитството с близка среща със световна знаменитост.

Журналистът и продуцент обеща във Фейсбук скоро да видим интервюто му със самия Мел Гибсън, който на 3 януари навърши 70 години. Все още не разкрива кога и къде са се видели, но разговорът бил силно емоционален. В блокбастъра на Гибсън като режисьор "Страстите Христови" участват двама български актьори - Христо Шопов е Пилат, а покойният вече Христо Живков, който си отиде на 48 години през 2023-та, е Йоан.

"Мел Гибсън е от онези хора, за които е по-лесно да се говори на висок глас, отколкото да се мълчи. А той е човек, който изисква тишина. Той е противоречие. Грях и молитва в едно. Яд и прошка. Човек, който е падал шумно и е ставал бавно. И въпреки това-или може би точно заради това - е безспорно талантлив. Някои хора носят таланта си като оръжие. Други като кръст. Мел Гибсън винаги е носил своя като рана. Срещнах го не като икона на киното, а като човек. Което винаги е по-опасно. И по-честно. Говорихме за Христо. За Христо Живков - един от най-скъпите ми приятели. Млад. Талантлив. Истински. От онези хора, които влизат в стаята тихо, но остават в живота ти завинаги. Когато Мел говореше за него, гласът му се пречупи. Очите му се напълниха. Имаше сълзи. Имаше гняв. Гняв не срещу света, а срещу времето. Срещу онова нелогично, жестоко правило, че понякога най-светлите си тръгват първи. „Не е редно“, каза той. И не беше реплика. Беше изповед. Говорихме дълго. От онези разговори, които не се планират и не се забравят. Разговори, в които мъжете не се преструват, че са силни, а просто са честни. Обещахме си среща в Рим. Скоро. Още този месец. Там, където той снима продължението на „Страстите Христови“. Филм за болката, вярата и жертвата. Може би защото само човек, който е загубил, може да разкаже такава история. Мел Гибсън е мъж с много лица. Но зад всички тях има сърце. Смело. Несъвършено. Истинско. Днес той навършва 70 години. Възраст, в която човек вече не брои ролите си, а хората, които е обичал и тези, които е загубил. А Христо… Христо е част от тази тишина, която остава. Интервюто с Мел Гибсън - скоро! Един мъж на 70", написа Тошев и сложи като корица кадъра с Гибсън.

Малко преди да навърши 70 години, актьорът известен с филмите си "Смело сърце", "Свъртоносно оръжие", Какво искат жените“, „Птица върху жица“, „Текила на разсъмване“, „Еър Америка“, „Вечно млад", "Маверик" и други, обяви, че се развежда с Розалинд Рос. Двамата се запознават, когато тя е наета като сценарист за продуцентската му компания през 2014 г. и оттогава са във връзка. Имат едно дете, Ларс, роден през 2017 г. Разликата във възрастта им е 30 години, като Рос е с 10 години по-млада от най-голямото му дете, Хана.

За „Страстите Христови“ харчи 25 млн. долара лични средства

Мел Гибсън изхарчва 25 милиона долара от собствените си пари, за да продуцира „Страстите Христови“. „Господ става човек и хората убиват Господ. И ако вие смятате, че това не е суперекшън, не знам тогава кое е“, казва за филма си той. Холивудският ас често е изброявал чудесата, случили се на екипа на „Страстите Христови“. Някои от тях са за хората, изцелени от болести, възстановили зрението и слуха си, както и най-голямото от всички ‒ спасението. Много от екипа приели християнството. Имало и чудо с 6-годишно момиченце, дъщеря на колега, което имало епилепсия от раждането си. Детето получавало до 50 епилептични пристъпа на ден, но било излекувано след излизането на филма. Малцина знаят, че единственото появяване във филма на Гибсън са неговите ръце ‒ те са тези, които забиват пироните в дланите на Исус Христос. С това той, дълбоко вярващ човек, показва дълбокото осъзнаване, че всички ние имаме вина и съучастваме в разпъването на Месията.

