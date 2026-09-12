Първа промяна в инициативния комитет на Йотова и Вълчев
Структурата излезе с официална позиция
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Структурата излезе с официална позиция
Георги Тошев разказва за последната среща между двамата
Предложението идва от ген.директор Милена Милутинова
Очакваната промяна е повече от любопитна
Скоро ще се срещнат и в Рим - холивудският ас снима продължението на "Страстите Христови"
Ще се стигне ли до неговото завръщане
Това се случва два месеца след като напусна телевизията
Не празнувам постижение, празнувам смисъла да стигнеш дотук, заяви журналистът
Кратък коментар на продуцента
Може ли ситуацията рязко да се обърне
Какво сподели журналистът за пътуването
Той целият бил медиен повод
Ето позицията на телевизията
Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение
Тя никога не говори за Иван и Пламен
Тя е жената, която е надхитрила системата, а според някои и природата
Прекрасната половинка на Томаш Папкала е отдавнашна позната на продуцента Георги Тошев
„Когато обичаш това, което правиш, успехът няма как да не те последва=“
Днес си мисля за любов, каза актрисата пред Георги Тошев
Пиеше по едно уиски с шест чаши вода, разказва Латинка Петрова