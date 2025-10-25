Георги Тошев реши! Връща ли се в Би Ти Ви

Придобилият по-голяма известност напоследък Георги Тошев се върна в Би Ти Ви, за да види колегите си за малко.

Журналистът и продуцент напусна драматично медията преди месец след разправия с Венета Райкова, която по-късно беше свалена от ефир.

"Няма да работя в нито една бг телевизия", съобщи пред Китодар Тодоров продуцентът, който заминава за Япония, а после ще обиколи половината свят, пише България днес.

