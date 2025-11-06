Триумф за Георги Тошев след драмата с Венета Райкова

Журналистът, документалист и писател Георги Тошев защити успешно докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Това съобщи самият той в профила си във Фейсбук:

"Днес защитих докторската си степен във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Не беше тържествено. По-скоро тихо. Като момент, в който нещо вътре в теб просто подрежда дълъг път.

Това изследване ме научи, че литературата и животът се преливат — и че няма финал, има само продължение.

Не празнувам постижение. Празнувам смисъла да стигнеш дотук", споделя Тошев.

