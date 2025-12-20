Три пророчества за края на света през 2025 г., които не се случиха

Всяка година носи своя поредна доза апокалиптични предсказания, но 2025 се оказа особено „богата“ на обещани катастрофи. Пророци, древни текстове и интернет визионери предвещаваха края на света в различни дати и форми. А резултатът? Светът продължи да се върти, а сензационните прогнози отново се разминаха с реалността.

Поне три предсказани края на света, които според различни „пророци“ и текстове трябваше да настъпят през 2025 г., така и не се случиха, съобщава Lenta.ru.

Първият несбъднат апокалипсис бе предречен от южноафриканския проповедник Джошуа Мхлакеле. Той твърдеше, че Световното първенство по футбол през 2026 г. няма да се проведе, защото второто пришествие на Христос щяло да настъпи на 23–24 септември 2025 г. В социалните мрежи пророчеството му събра стотици хиляди гледания, а част от последователите му дори продали имуществото си.

Когато предреченото не се случило, Мхлакеле го оправдал с разминаването между юлианския и григорианския календар и изместил датата с 13 дни. След новия провал през октомври, проповедникът изчезнал от публичното пространство.

Второто предсказание идва от Япония. Манга художничката Рьо Тацуки, наричана „японската Ванга“, добива известност след като нейни рисунки от 1999 г. изглеждали като предсказание за цунамито през 2011 г.

По-късно фенове открили в същата манга и „пророчество“ за гигантско бедствие през юли 2025 г. Макар самата авторка да отрича да има пророчески способности, слуховете се разпространили из Азия, довеждайки до отменени пътувания, спад в туризма и реални икономически щети — от бедствие, което така и не се случи.

Третият апокалипсис има корени в XII век. Според „Пророчеството за папите“ на Свети Малахия след смъртта на 112-ия понтифекс Рим щял да бъде разрушен и да започне Страшният съд. За мнозина 112-ият папа е Франциск, който се възкачи на престола през 2013 г. и почина през април 2025 г.

Историците обаче отдавна смятат този текст за късен фалшификат. А фактът, че Рим продължава да стои непокътнат, показва едно: краят на света отново е отменен — поне засега.

Излиза, че краят на света отново закъсня — вероятно заседнал в трафика, загубил датата в календара или просто решил да си вземе годишен отпуск. А ние, хората, както винаги, успяхме да се развълнуваме, да се постреснем и след това да продължим по обичайния си начин. Едно е сигурно: ако има нещо вечно, това са апокалиптичните предсказания. Все ще се намери някой, който да обяви новия „последен ден“.

До тогава — живи, здрави… и в очакване на следващия несбъднат край.

