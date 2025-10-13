След скандала с блондинките. Къде избяга Георги Тошев

След като реши, че не може да бъде блондинка, Георги Тошев реши да си почине.

Бившият продуцент на "Преди обед" Георги Тошев избра СПА почивка в Родопите, за да се откъсне от напрежението след медийния скандал с водещата Венета Райкова.

"Девин мирише на планина и топла минерална вода. В СПА хотел не просто почиваш - тук си спомняш какво е да ти е хубаво", написа Тошев под серия снимки от престоя си, на които се вижда в релаксираща обстановка - край басейна и сред природата.

