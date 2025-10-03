Русо гладно няма! БТВ взе решението за Георги Тошев

Известен наш журналист и продуцент падна жертва на блондинизацията на предаване в нашия ефир.

Би Ти Ви излезе с официална позиция по повод скандала, който се разрази в предаването "Преди обед" и напускането на продуцента Георги Тошев.

"bTV Media Group прекратява съвместната си дейност с продуцента Георги Тошев и неговата продуцентска компания.

Ценим приноса на Георги Тошев за развитието на „Преди обед“ и признаваме ролята му в определяне на посоката, в която се развива предаването.

Както при всички продукции на bTV, програмите редовно се адаптират в съответствие с интересите на аудиторията и резултатите от представянето. Наш приоритет остава създаването на висококачествено и ангажиращо съдържание, подкрепено от силен екип професионалисти.

bTV Media Group благодари на Георги Тошев за сътрудничеството и му желае успех в бъдещите професионални начинания", се казва в изявлението на телевизията.

Вчера Георги Тошев обяви, че напуска Би Ти Ви, където работи 25 години, тъй като не можел да работи заедно с Венета Райкова и се разграничи от предаването, чийто креативен продуцент бе дълги години.

"Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в Преди обед по bTV от началото на сезона!

Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение!

Искрено се надявам, че btv ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира на една от най-гледаните телевизии в България. В живота има светлина и сянка. Избирам светлината!", написа журналистът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com