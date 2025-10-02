Георги Тошев изригна срещу Венета Райкова! Изблици...

Искам официално да ви съобщя, че нямам нищо общо с г-жа Венета Райкова, нейните изблици по телевизията, темите и гостите, които дефилират в „Преди обед“ по бТВ от началото на сезона! Това написа във Фейсбук бившият продуцент на предаването "Преди обед" Георги Тошев.

"Съжалявам, че в екипа на предаването работят талантливи и морални хора, които трябва да търпят това непрофесионално поведение", допълва Тошев.

Венета Райкова се завърна в телевизионния ефир след 5-годишна пауза, след като преди години стана много популярна с "Горещо" по Нова телевизия, а от 2017 до 2020 г. правеше "Папараци" по бТВ.

"Искрено се надявам, че бТВ ще преосмисли решението си подобно лице да е в ефира", казва в своя пост Георги Тошев.

"В живота има светлина и сянка. Избирам светлината", завършва той.

