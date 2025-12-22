Радина Кърджилова с първи подробности за "Под прикритие" (Снимки)

Радина Кърджилова сподели първи кадри на героинята й в предстоящи сезон на "Под прикритие". Актрисата ще изиграе Виктория Влашка в сериала - кралицата на подземния свят. Бившата на Деян Донков публикува серия от снимки в Инстаграм, показвайки екшъна, през който героинята й ще премине в сериала.

Както стана ясно, към актьорския състав се присъединяват още Юлиан Вергов, Павел Иванов, Климентина Фърцова и Велина Георгиева. „Под прикритие 6“ се очаква да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров - Джаро – в ролята е Михаил Билалов.

