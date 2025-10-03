Злобата нараства. Какво изтърси Евгени Минчев за Тошев

Общество

03 окт 25 | 22:52
Съвременната родна парвенющина иска по всякакъв начин да удави истинската журналистика у нас. 

И отдавна го е направила успешно.

Скандалът с оставката на Георги Тошев от БТВ продължава.

След 25 години журналист и продуцент Георги Тошев напусна bTV. Интересно мнение изказа по този повод изказа Евгени Минчев, пише Пловдив 24. Публикуваме го без редакторска намеса:

"Тошев, заслужаваш си Венета и нищо повече! Много отдавна искам да пиша за Жоро Тошев или по-скоро на същия.

Поводът е, че въпреки отдавнашното ни познанство, стартиращо от Възкресия Вихърова, минало през малки домашни закачки, въпреки привидната му любезност, аз никога не бях поканен като гост в продуцирания от него сутрешен блок.

Нито съм се молил, само веднъж му написах защо не съм канен от тях. Като съм имал медиен повод, щели да ме поканят.

Аз, полууважаеми Тошев, съм целият медиен повод. Така че заслужавате си Венета, заслужавате си торбичките под очите и... торбичките от Билла".

 

