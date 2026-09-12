Георги Тошев пусна снимка с Мел Гибсън и обеща нещо голямо
Скоро ще се срещнат и в Рим - холивудският ас снима продължението на "Страстите Христови"
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Скоро ще се срещнат и в Рим - холивудският ас снима продължението на "Страстите Христови"
В Рим започнаха снимките на „Възкресение“
Големият актьор бе близък с колегата си
Българинът си отиде на 48 години
Топ актьорът очакваше сценария на „Страстите Христови“ 2
Христо Живков като Йоан с Моника Белучи като Мария Магдалена и Мая Моргенщерн като Дева Мария в „Страстите Христови"
Докато Емир Кустурица е из дебрите на родните Балкани, за да снима новия си филм "Млечният път" с Моника Белучи, кръвта му кипва в поредна грандиозна...
400 кина в Италия ще завъртят "Невидимото момче" 400 кина в Италия ще завъртят филма "Невидимото момче", в който главна роля има Христо Живков. Режис...
Режисьорът е в топлистата на европейските актьори, които викат в ЧинечитаВ "Невидимото момче" блестят Валерия Голино и Ксения Рапопорт Христо Живков...