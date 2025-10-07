AI връща Христо Живков в новия филм на Мел Гибсън

Мел Гибсън започна на шести октомври в Рим снимките на „Страстите Христови: Възкресение“, дългоочакваното продължение на „Страстите Христови“ – филма, който разбуни християнския свят и пред чиито камери застанаха Христо Живков като Йоан Богослов и Христо Шопов като Пилат Понтийски. Очаква се във втората част на мега продукцията изкуствен интелект да върне в екранното действие Йоан Богослов. Както се знае, Христо Живков не успя да дочака кино възкресението и си отиде без време само на 48.

Джим Кавийзъл се завръща като Исус, а Майа Моргенщерн като Мария. Франческо Де Вито е Петър, другите италианци в екипа са Рикардо Скамарчо, Сара Серайоко, Леонардо Малтезе и Франческо Ди Лева. Снимките ще продължат до пети май в култовото римско студио „Чинечита“, в изумителния град Матера и на различни места в Пулия.

Преди 20 години световният бокс офис на “Страстите Христови” прехвърли 622 милиона долара. Библейският епос завърши с възкръсването на Исус от мъртвите. През 2023 година Мел Гибсън коментира, че е трябвало да избира между два сценария за продължението – „структуриран“ и „пътуващ в други светове”.

Историята, преминала през много трансформации, разказва за слизането на душата на Христос в ада. Там той побеждава дявола и носи спасение за греховете на човеците. Самият Мел Гибсън уточнява, че наративът е далеч по-сложен от „един отделен акт“ и че философията се крие в събитията около самото възкресение. Джим Кавийзъл заявява пред USA Today още през 2018 година, че зрителите ще бъдат шокирани от определени сцени, но това ще бъде най-големият филм в историята.

„Възкресението“ ще излезе по кината в две части. Първата част ще се появи на екраните на Разпети петък – 26 март 2027-а, а втората ще бъде пусната по-малко от два месеца по-късно, на Възнесение Господне – 6 май.

