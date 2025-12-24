Новият хит на Джеймс Камерън: "Аватар: Огън и пепел" завладя боксофиса

"Аватар: Огън и пепел" стартира с приходи от 345 млн. щатски долара в световния боксофис, предаде Асошиейтед прес. Така филмът отбелязва втория най-силен глобален дебют за годината и предначертава възможност за нови рекорди в категорията на мегапродукциите за режисьора Джеймс Камерън.

Шестнадесет години след началото на сагата „Аватар“ светът на Пандора продължава да носи значителни приходи от продажби на билети. Третият филм от научнофантастичната поредица на Камерън – „Аватар: Огън и пепел“, реализира 88 млн. долара на вътрешния пазар на САЩ и Канада и 257 млн. долара от международните пазари. Единственият филм с по-голям старт през 2025 г. е „Зоотрополис 2“ със 497,2 млн. долара за първите три дни. В следващите седмици „Огън и пепел“ ще се възползва и от традиционно силния празничен период за киносалоните, посочват от Асошиейтед прес.

Въпреки това около новия филм има по-малко шум в сравнение с предишната част „Аватар: Природата на водата“, която през 2022 г. стартира с 435 млн. долара в световен мащаб и 134 млн. долара в Северна Америка. На вътрешния пазар „Огън и пепел“ отчита спад от 35 процента спрямо предходния филм. И оценките на критиците са по-сдържани – продукцията има 68 процента положителни рецензии в сайта Rotten Tomatoes, което е най-ниският резултат за филм от поредицата.

Уикендът донесе и няколко други премиери. В битката за второто място David излиза начело с 22 млн. долара от 3118 киносалона – най-добрият старт за Angel Studios. Анимацията по библейската история за Давид и Голиат от Стария завет смесва музика и приключения, комедия и драма.

Следва го „Прислужницата“ на Пол Фейг с 19 млн. долара от 3015 салона, а на четвърто място се подрежда „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи“ с 16 млн. долара.

"Зоотрополис 2" е пети в класацията за уикенда с 14,5 млн. долара. Продължението, което излезе почти десетилетие след оригиналния хит, в първия си уикенд, в края на ноември, събра 75 милиона долара в САЩ, с което надмина очакванията, припомнят от БТА.

