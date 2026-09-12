Новият хит на Джеймс Камерън: "Аватар: Огън и пепел" завладя боксофиса
Светът на Пандора продължава да носи значителни приходи от продажби на билети
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Светът на Пандора продължава да носи значителни приходи от продажби на билети
Кампанията на Yettel „Супер хора. Супер технологии“ взе злато в категориите „Вътрешни комуникации“ и „PR кампания, включваща AI“
Изказа се за рождения си ден
Третият филм ще излезе по кината през 2025
Под мотото „Супер хора. Супер технологии“ телекомът представя служителите си чрез техни дигитални аватари
За първи път от 1994 г. насам
Има опасения, че може да бъде риск за млади потребители
Гала премиерата на „Аватар: природата на водата“ събра елит в Лондон
Гледаме най-касовия филм на всички времена в технически подобрена версия
Потребителите могат да създават аватари
Вече може да заменяме лицето си с аватар - животно
Средата, в която ще взаимодействате с други хора, ще е под тотален контрол
Актьор отхвърлил предложение да изиграе главната роля в „Аватар“
В страната континент няма нови случаи с Ковид-19 от 22 дни
Режисьорът се връща на работа, но след двуседмична карантина
Снимките за продължението на хита от 2009-а бяха възобновени в Нова Зеландия
Снимките на фентъзито продължават в Нова Зеландия
„Аватар“ и сериалът по „Властелинът на пръстените“ се завръщат след разхлабването на карантината
Очакват ни четири продължения на култовата лента на Джеймс Камерън
Пандемията осуети продукции на студиото, снимките на продълженията „Аватар“ и филмовия фестивал в Сидни