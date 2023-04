Сигорни Уийвър се завръща за „Аватар 2“

Снимачната площадка на „Аватар 2“ беше временно закрита заради пандемията. В официалния Туитър профил на продукцията на Джеймс Камерън обаче продължават редовно да се качват снимки от терена, с които да се уплътни времето, докато работата бъде възобновена. Феновете бяха зарадвани с първия кадър от площадката на любимката си Сигорни Уийвър и колегата й Джоел Дейвид Мур. В продължението и двамата се връщат към оригиналните си роли от първия филм от 2009-а – на д-р Грейс Аугустин и на Норм Спелман.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films. Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! ? pic.twitter.com/hueTOr9saV

Бяха качени и снимки на състава и Камерън в действие. На кадрите култовият режисьор може да бъде видян как дава напътствия на актьорите, преди да се потопят в басейн за подводен дубъл.

From the set of the sequels: @JimCameron directing the actors before they dive underwater for performance capture.



Fun fact: That layer of white on the water's surface is comprised of floating balls that prevent lights from interfering with filming underwater. pic.twitter.com/dOBwS6qOXF