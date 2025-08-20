Следващият домакин на Евровизия е...

Виена е избрана за домакин на Евровизия 2026.

Австрийската обществена телевизия ORF обяви новината в сряда, предаде агенция "Франс прес", съобщи БНР. Финалът ще се проведе на 16 май 2026 г. в зала Wiener Stadthalle, най-голямата закрита арена в Австрия, а полуфиналите са насрочени за 12 и 14 май.

Решението бе взето след като австрийският изпълнител JJ спечели тазгодишното издание в Базел, Швейцария, с песента Wasted Love – експлозивна комбинация от техно ритми и оперни вокали. Така по правилата на конкурса домакинството за 2026 г. премина в Австрия.

Виена срещу Инсбрук

Виена надделя над основния си конкурент Инсбрук и за трети път ще приеме бляскавия конкурс след изданията през 1967 г. и 2015 г. Градът акцентира върху своя богат опит в организирането на големи международни събития, отличните транспортни връзки, големия брой хотели и космополитната атмосфера.

Конкурсът през следващата година ще премине под мотото: "Европа, ще танцуваме ли?"

Песенният конкурс и политиката

Евровизия традиционно предизвиква не само музикални емоции, но и политически спорове. В тазгодишния конкурс в Швейцария имаше протести от про-палестински активисти заради участието на Израел в конкурса.

След победата си JJ (истинско име Йоханес Пич) предизвика буря от реакции, след като заяви, че Израел не трябва да бъде допуснат в следващото издание. По-късно певецът се извини чрез своя лейбъл Warner, уточнявайки, че съжалявал, ако думите му са били "неправилно интерпретирани".

Политически реакции

Крайнодясната Партия на свободата (FPOe) в Австрия, която спечели парламентарните избори през 2024 г., но не успя да състави правителство, разкритикува решението Виена да бъде домакин. Партията определи Евровизия като "странно, ляво, пробудено зрелище" и осъди високите разходи за организацията на събитието.

За сравнение, Базел е инвестирал близо 40 милиона долара, за да организира тазгодишното шоу.

Виена – град на музиката и равенството

Зала Wiener Stadthalle, открита през 1958 г., може да побере 16 000 души и вече е била сцена на конкурса през 2015 г., когато домакинството дойде след победата на Кончита Вурст.

При предишното домакинство Виена впечатли света и с оригинален жест – градът постави светофари, показващи както хетеросексуални, така и еднополови двойки, вместо обичайните фигури. Те се оказаха толкова популярни, че останаха като постоянен символ на толерантност.

