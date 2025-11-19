Шок! Световна поп звезда обяви края

Ариана Гранде шокира феновете си с неочаквана новина! Световната поп звезда разкри, че планираното за 2026 г. турне „Eternal Sunshine“ ще бъде нейното „последно“, преди да се оттегли от музиката за неопределен период, предаде Page Six.

„Ще бъде прекрасно и съм безкрайно благодарна. Мисля, че точно затова го правя – като едно последно голямо ура. Засега“, сподели тя пред Ейми Поулър в последния епизод на подкаста „Good Hang“.

Ариана не даде повече подробности за предстоящото турне, но подчерта, че това ще е последното ѝ голямо излизане на сцена като поп звезда в обозримо бъдеще.

„Не искам да казвам нищо категорично. Знам само, че съм много развълнувана от това малко турне, но наистина може да не се повтори дълго, дълго, дълго време.“

Говорейки за бъдещето си, певицата призна пред бившата звезда на „Saturday Night Live“, че следващото десетилетие ще изглежда коренно различно от последните 10–15 години.

„Мисля, че последните 10–15 години ще изглеждат много различно от тези, които предстоят.“

Докато разказваше за посоката на кариерата си, Ариана отбеляза, че се чувства „много по-свързана със себе си и с изкуството си“, откакто започна да излиза извън рамките на музиката.

„Прекарах толкова много време, правейки само поп музика – но аз израснах като момиче, което обичаше мюзикълите и комедията. Затова мисля, че най-доброто за душата ми, за изкуството ми и за това, което си давам, е да следвам нещата, които в момента ми се струват абсолютно правилни.“

„Дори да е нещо обикновено, трябва да е различно. В момента снимам филм, защото прочетох сценария, влюбих се в него, смешен е, обожавам актьорския състав и съм безумно развълнувана“, добави тя.

Освен натоварения си филмов график, наскоро беше обявено, че Ариана се завръща в кинематографичната вселена на Райън Мърфи с 13-ия сезон на „American Horror Story“. Освен това тя ще участва и в предстоящия филм на Бен Стилър „Focker-In-Law“ – продължение на поредицата „Meet The Parents“.

„После ще направя няколко шоута догодина, защото това в момента ми се струва истински правилно и автентично“, каза още Гранде пред Поулър, предаде "Вести".

„Мисля, че да следваш тези автентични импулси е наистина добра идея.“

Турнето „Eternal Sunshine“ ще отбележи завръщането ѝ на сцената след шестгодишна пауза – последният ѝ голям тур беше „Sweetener“ през 2019 г.

