Фреди Меркюри имал 4 зъба повече, обожавал котките

На 24 ноември 1991 г. светът се сбогува с един от вай-великите музиканти. Фреди Меркюри остава икона в историята на рок музиката. Сценичното му присъствие, необятният вокален диапазон и способността да превръща всяка песен в химн го превръщат в икона, която продължава да вдъхновява поколения. От Bohemian Rhapsody до We Are the Champions, неговият глас и енергия са оставили траен отпечатък върху световната култура.

1. Истинското му име

Фреди е роден като Фарух Булсара на 5 септември 1946 г. в Занзибар.

2. Четири допълнителни зъба

Той имал четири зъба повече от нормалното, което придава характерната му усмивка и според него разширява вокалния му диапазон.

3. Първите музикални стъпки

На 7 години започва да свири на пиано, а в училище в Индия създава първата си група – The Hectics.

4. Художник по образование

Завършва колеж по изкуства и дизайн в Лондон, където се запознава с бъдещите си колеги от Queen.

5. Монета в негова чест

През 2025 г. Великобритания пуска специална монета с образа на Меркюри, отбелязвайки 40 години от Live Aid.

6. Вокален диапазон от четири октави

Меркюри можел да пее от басови тонове до високи сопранови ноти – рядко срещан талант.

7. Любов към котките

Фреди бил запален любител на котки и посвещавал песни на своите домашни любимци.

8. Скромен в личния живот

Въпреки сценичната ексцентричност, в дома си водел тих живот, обграден от близки приятели и животни.

9. Космополитен произход

Израснал е между Занзибар и Индия, преди да се премести в Англия като тийнейджър.

10. Последното му послание

Ден преди смъртта си на 24 ноември 1991 г. Фреди официално признава, че страда от СПИН – акт на смелост, който променя общественото отношение към болестта.

Фреди Меркюри остава икона не само заради музиката си, но и заради личността си – артист, който съчетава талант, ексцентричност и човечност. Дори десетилетия след смъртта му, светът продължава да открива нови и любопитни страни от живота му.

