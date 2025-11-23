Фреди Меркюри имал 4 зъба повече, обожавал котките

На 24 ноември 1991 г. светът се сбогува с един от вай-великите музиканти. Фреди Меркюри остава икона в историята на рок музиката. Сценичното му присъствие, необятният вокален диапазон и способността да превръща всяка песен в химн го превръщат в икона, която продължава да вдъхновява поколения. От Bohemian Rhapsody до We Are the Champions, неговият глас и енергия са оставили траен отпечатък върху световната култура.
1. Истинското му име
Фреди е роден като Фарух Булсара на 5 септември 1946 г. в Занзибар.
2. Четири допълнителни зъба
Той имал четири зъба повече от нормалното, което придава характерната му усмивка и според него разширява вокалния му диапазон.
3. Първите музикални стъпки
На 7 години започва да свири на пиано, а в училище в Индия създава първата си група – The Hectics.
4. Художник по образование
Завършва колеж по изкуства и дизайн в Лондон, където се запознава с бъдещите си колеги от Queen.
5. Монета в негова чест
През 2025 г. Великобритания пуска специална монета с образа на Меркюри, отбелязвайки 40 години от Live Aid.
6. Вокален диапазон от четири октави
Меркюри можел да пее от басови тонове до високи сопранови ноти – рядко срещан талант.
7. Любов към котките
Фреди бил запален любител на котки и посвещавал песни на своите домашни любимци.
8. Скромен в личния живот
Въпреки сценичната ексцентричност, в дома си водел тих живот, обграден от близки приятели и животни.
9. Космополитен произход
Израснал е между Занзибар и Индия, преди да се премести в Англия като тийнейджър.
10. Последното му послание
Ден преди смъртта си на 24 ноември 1991 г. Фреди официално признава, че страда от СПИН – акт на смелост, който променя общественото отношение към болестта.
Фреди Меркюри остава икона не само заради музиката си, но и заради личността си – артист, който съчетава талант, ексцентричност и човечност. Дори десетилетия след смъртта му, светът продължава да открива нови и любопитни страни от живота му.
