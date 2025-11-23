Саркози с нов удар до дни. Книга за затвора

Бившият френски президент, 70-годишният Никола Саркози, ще публикува книга за 20-те си дни в затвора Ла Санте. Той обяви новината в социалните мрежи.

Мемоарите на политика, озаглавени „Дневникът на един затворник“, ще бъдат публикувани следващия месец.

Ето откъс, описващ някои от трудностите, с които се е сблъсквал Саркози:

„В затвора няма какво да се види и няма какво да се прави. Забравям тишината, която липсва в затвора Ла Санте, където може да се чуе толкова много. Шумът, уви, никога не спира. Но, както в пустинята, в затвора вътрешният живот се укрепва.“

Никола Саркози преди това призна, че е имал труден период в плен: „Никога не съм си представял, че до 70-годишна възраст ще се озова в затвора. Това изпитание ми беше наложено и аз го преживях. Тежко е, много тежко. Оставя отпечатък върху душата на всеки затворник, защото е изтощително.“ Сред трудностите, с които се сблъсквал Саркози, била принудителната диета: политикът отказвал затворническа храна, страхувайки се, че може да бъде отровен.

Прави впечатление, че бившият президент е взел със себе си в затвора три книги, включително романа „Граф Монте Кристо“, който разказва историята на отмъщението на един невинен човек.

216-страничните мемоари на Саркози вече са достъпни за предварителна поръчка и ще се появят на рафтовете на книжарниците на 10 декември.

Припомняме, че на 25 септември съдът призна политика за виновен в престъпен сговор по делото за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. и го осъди на пет години затвор. В крайна сметка обаче Саркози беше освободен с решение на апелативния съд. Той отпразнува освобождаването си със съпругата си Карла Бруни в скъп ресторант.

