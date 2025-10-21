Вижте как Никола Саркози влезе в затвора. Взе си три знакови неща /СНИМКИ и ВИДЕО/

Президентът на Франция Никола Саркози (2007 - 2012 г.) влезе в затвора, за да излежи 5-годишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства от Либия за предизборната кампания през 2007 г., предаде Нова тв. Веднага след това Саркози подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от "Франс прес".

Във вторник сутринта той напусна дома си в Париж, държейки за ръка съпругата си Карла Бруни, и се запъти към затвора "Ла Санте", съобщава "Ройтерс".

"В момента, в който се готвя да прекрача стените на затвора „Санте“, мислите ми се насочват към французите от всички социални слоеве и с различни възгледи. Искам да им кажа с непоколебимата си сила, че този, който отива в затвора тази сутрин, не е бивш президент на републиката, а невинно лице. Преживявам това страдание от повече от 10 години. Това е една афера за незаконно финансиране без никакво финансиране! Съдебното разследване започна въз основа на документ, който вече е доказано фалшив. Не искам никакви предимства, никакви услуги. Няма за какво да ме съжаляват, защото гласът ми се чува, съпругата ми и децата ми са до мен, а приятелите ми са много. Но тази сутрин изпитвам дълбока болка за Франция, която е унизена от отмъщението, довело омразата до безпрецедентно ниво. Нямам никакво съмнение, че истината ще възтържествува. Но цената, която ще трябва да се плати, е смазваща", заяви Саркози.

„Моля френския народ – независимо дали е гласувал за мен, или не, независимо дали ме подкрепя, или не – да осъзнае какво се случи току-що. Омразата наистина не познава граници", каза Саркози след произнасянето на ефективната му присъда.

Решението подкопава доверието във френската съдебна система, добави той, преди да се зарече да се бори докрай, за да докаже невинността си. „Ако искат да спя в затвора, ще спя в затвора, но с високо вдигната глава“, заключи политикът.

Днес той беше откаран до затворническия комплекс с кола, конвоирана от десетки полицейски мотоциклети, пише CNN. Очаква се Саркози да бъде настанен в т.нар „ВИП крило“ на затворническия комплекс.

Адвокатът на Никола Саркози Кристоф Ингрен вече работи по обжалване на присъдата. Той заяви: "Ако тези, които са разпоредили предварителното изпълнение на тази присъда, са смятали, че ще го сломят, че ще сломят духа му, ще сломят решителността му, ще го принудят да преклони глава, да признае деяния, които не е извършил, това няма да се случи. Напротив, мисля, че това засилва решителността му, засилва яростта му, гнева му. Да покаже, че е невинен, да разкаже на всички и да демонстрира невинността си пред всички."

Тримесечното съдебно дело в Париж беше за предполагаемо незаконно финансиране на президентската предизборна кампания на Саркози през 2007 г. от правителството на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Президентът Еманюел Макрон, който поддържа топли отношения със Саркози и съпругата му Карла Бруни, заяви в понеделник, че се е срещнал с бившия президент преди влизането му в затвора. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен, който също е близък до Саркози, заяви пред радио France Inter, че ще го посети в затвора, съобщи Independent.

Адвокатът на Саркози Жан-Мишел Дароа заяви пред радио Franceinfo, че бившият президент е сложил в багажа си за затвора пуловери и тапи за уши.

„Той събра няколко чанти, в които е сложил пуловери, тъй като в затворите може да е студено. А също така тапи за уши, тъй като може би ще бъде шумно“, каза Дароа.

Саркози също така сподели пред Le Figaro, че ще вземе три книги за първата си седмица зад решетките, включително „ Граф Монте Кристо“ на Александър Дюма – историята на несправедливо затворен мъж, който планира отмъщението си срещу онези, които са го предали.

„Влизането на Саркози в затвора е прецедент. Само двама държавни глави в историята на Франция са били в затвора – Луи XVI и маршал Петен. Жак Ширак също беше осъден на 1 година затвор, но условно". Това каза Стефан Манов от Асоциация „Френско-български форум” в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той посочи, че има юридически спор относно това дали присъдата е необходима, защото предварителното изпълнение цели да предотврати укриване на престъпник, да повиляе на свидетели, да подмени доказателства, но в този случай това няма как да стане.

Според Манов може би френският съд цели назидание или отмъщение, защото Саркози е искал да проведе съдебна реформа.



