Всичко за Карла Бруни

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Карла пее на Путин

Карла пее на Путин

Карла Бруни-Саркози е решила да активира отново певческата си кариера и да изнася концерти. Първа нейна спирка е "Домът на музиката" на 2 юни в Москва...

04 април | 22:15
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