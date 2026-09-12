Карла Бруни: Искам мъж с ядрен бутон
Бившата Първа дама обича лукса, 50 000 граждани подписват петиция с искане да върне парите на данъкоплатците
Следете всички новини, анализи и коментари за Карла Бруни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившата Първа дама обича лукса, 50 000 граждани подписват петиция с искане да върне парите на данъкоплатците
Последните думи на бившия президент
Мега дело за корупция във Франция
Имелда Маркос и Рания носят патъци от злато, Карла Бруни държи на отворения брак
Карла Бруни-Саркози е решила да активира отново певческата си кариера и да изнася концерти. Първа нейна спирка е "Домът на музиката" на 2 юни в Москва...
Рим. Бившият френски президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни ще започнат съдебно дело за нарушаване на личното пространство, съобщи АФП....
С песните се връща във времето с Миг Джагър и Ерик Клептън