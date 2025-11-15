Карла Бруни: Искам мъж с ядрен бутон

Семейство Саркози се раздели за първи път от 17 години, когато Никола отиде в затвора „Ла Санте“

Сладкият живот на Карла Бруни , изпълнен с любовни романи, скандали и лукс, внезапно бе помрачен., когато съпругът й, бившият френски президент Никола Саркози, стана първият лидер на Франция след войната, влязъл в затвора. За щастие, съдът го освободи още на 10 ноември под строг съдебен контрол, което означава, че не може да разговаря с никакви съдебни представители.

Карла също е в мерника на закона - обвинена във възпрепятстване на правосъдието по делото на съпруга си. Бруни отрича обвиненията и продължава да живее като богата аристократка, наслаждавайки се на закуска с чаша розе от собствената си винарна. Прожекторите на световните медии са насочени към любовните й драми, политическите интриги, блестящата кариера и огромното богатство на бившата първа дама на Франция.

Националният химн звучи по тясна уличка пред имение в 16-ти район на Париж. Под светкавиците на камерите бившият френски президент Никола Саркози се приближава до чакаща кола, която да бъде транспортирана до затвора „Ла Санте“, за да излежи петгодишната си присъда. Той е придружен от съпругата си, 57-годишната Карла Бруни - ослепително красива и спокойна както винаги, сякаш присъстваща на поредното светско събитие. Тя държи ръката на съпруга си и го целува нежно на сбогуване. Усмихва се на тълпата, криейки емоциите си зад големи слънчеви очила.

„Предпочитам полигамията“

Карла Бруни е родена в богато семейство на индустриални магнати в Торино. Живее в огромно имение, учи в елитен швейцарски пансион и е страстно увлечена по изкуството. Мечтае да стане архитект, но на 19 години напуска Сорбоната и подписва договор с модна агенция.

Кариерата й се развива стремително. В началото на 90-те Бруни е сред двадесетте най-високоплатени модели в света, печели около 5 млн. паунда годишно. Появява се на кориците на лъскави списания. Нейната хладна красота и аристократични корени, съчетани с лична смелост, привличат най-богатите и известни мъже по онова време, пише „Лента ру“.

В младостта си Карла харесва рок легенди. Започва афера с китариста Ерик Клептън , който я запознава с приятеля си Мик Джагър. 22-годишната манекенка пленява фронтмена на „Ролинг Стоунс“, който по това време е женен за Джери Хол и току-що е станал баща. „Плаках до сълзи, когато Мик избяга с Карла. Бях болна. Беше непростимо“, признава Хол. Тя прихванала любовно писмо и се обадила на Бруни, настоявайки да остави съпруга й на мира. Вместо това Карла изпратила факс на Джагър с обещание да се срещне с него на турнето му в Лас Вегас.

Другите й романси предизвикват не по-малко шум. Медиите обсъждат връзките ѝ с холивудския актьор Кевин Костнър и френския политик Лоран Фабиус, с когото има „кратка, но страстна“ афера.

Аферата с издателя Жан-Пол Ентовен е особено нашумяла. Двамата имат граждански брак, но Карла започва афера със сина му, младия философ Рафаел, който заради нея напуска съпругата си, писателката Жюстин Леви, дъщеря на известния философ. Двамата имат син Орелиен. Жюстин отмъщава на съперницата си с романа „Нищо сериозно“, в който я нарича „богомолка с усмивка на Терминатор“.

Бруни никога не се е срамувала от бурния си личен живот. „Не съжалявам за нищо. Имам добри отношения с всичките си бивши. Понякога дори ставам кръстница на децата им. Винаги съм приятелка със съпругите им.“

През 2007 г., в навечерието на срещата си с бъдещия си съпруг, Бруни признава пред френското списание Madame Figaro: „Намирам моногамията за много скучна. Предпочитам полигамията.“ Тази фраза затвърждава образа й на фатална жена. Скандалното поведение се превръща в част от имиджа й и надежден начин да привлече вниманието.

В разгара на кариерата си като модел Карла внезапно напуска модния подиум заради нова страст. През 1997 г. тя се посвещава на поезията и китарата. Дебютният й акустичен албум „Някой ми каза“, издаден през 2002 г., е сензация, продадени са близо два милиона копия.

Бруни се отнася със спокойствие и към чувствителни епизоди от биографията си. През 2008 г. британски таблоид публикува стара нейна фотография като гола манекенка точно в деня на официалното й посещение при кралица Елизабет II . Французите са ужасени, но мадам Саркози само се усмихва. „ На тази снимка бях на 24 години и в страхотна форма! Хубаво е да видиш нещо подобно, когато вече си на 39“, казва тя.

„Те са хищници“

Супермоделът се запознава с Никола Саркози през ноември 2007 г., когато той току-що се е развел с втората си съпруга Сесилия Сиганер-Албенис. „Искам мъж с ядрен бутон“, шегува се Бруни с приятел, след като вижда Саркози по телевизията. Скоро двамата се озовават на една и съща маса на парти. Политикът разговаря с Карла цяла вечер и след това я изпраща до вкъщи. Тайно се женят два месеца по-късно – по-малко от година след като Саркози става президент на Франция.

Сватбата се превръща в сензация по целия свят: консервативен лидер се жени за жена със скандално минало! По време на първото си държавно посещение във Великобритания през март 2008 г. Карла се появява публично в елегантен сиво-син костюм и шапка на Dior . „Ню Йорк Таймс“ и „Телеграф“ пишат, че тя изглежда скромна като послушница, сравнявайки я с Жаклин Кенеди и принцеса Даяна. Карла изиграва ролята на Първа дама перфектно, карайки лондонската преса да се възхищава на нейните маниери и стил.

Във Франция обаче президентското семейство се сблъсква с критики. Пресата нарича Саркози „Президентът на блясъка“ заради любовта му към лукса. Разходите на първата дама за изграждане на имидж предизвикват особено недоволство. През 2013 г. е разкрито, че 410 000 евро са били похарчени от държавната хазна за създаването и поддръжката на официалния уебсайт на фондация „Карла Бруни“, а уеб експерти изчисляват, че подобен портал е можел да бъде създаден и за 10 000 евро. Повече от 50 000 граждани подписват петиция с искане Бруни да върне парите на данъкоплатците. От президентството обаче заявяват, че сайтът насърчава благотворителни проекти и че цялото съдържание е частно финансирано от фондацията.

Излизат наяве и други разходи в Елисейския дворец. Офисът на първата дама е наел осем щатни служители с обща заплата от 36 448 евро на месец – два пъти повече от персонала на наследницата на Бруни, Валери Триервайлер при новия президент Оланд.

Карла настоява, че тя и съпругът й всъщност са „скромни хора“ с прости вкусове. Но французите открито се смеят на това как „скромният“ Саркози е спретнал пищно парти на Карла за 40-ия й рожден ден и подарил на съпругата си розов диамантен пръстен на Dior за 20 000 евро. А самата Бруни никога не се е срамувала от начина си на живот. Тя продължава да посещава ревюта на висша мода, да блести в скъпи рокли и да дава откровени интервюта.

Към края на президентския мандат на Саркози Карла Бруни е възприемана като въплъщение на ерата на показния блясък, която най-накрая приключва с идването на Оланд.

Но много френски знаменитости я обожават. Карл Лагерфелд , който познава Бруни още от времето й като модел, казва: „Тя и Саркози са хищници, ловци, които са се срещнали. И това е чудесно. Той е завладял много жени, а тя е била истинска съблазнителка. Когато подходящите хора се съберат, от това се получава нещо хубаво“.

Това е моята версия на рая

Днес разточителният начин на живот на Карла Бруни продължава да пленява публиката. Тя е известна като ценител на изискани вина и шампанско. През 2020 г. сем. Саркози купуват замък от 18-ти век с лозя в Прованс – Шато д'Естублон. На 750 акра земя те произвеждат собствено розе под марката Roseblood d'Estoublon и лично дегустират всяка партида. „Този замък е вълшебно място с невероятна енергия. Това е моята версия на Райската градина“, казва Карла в интервю за Vogue .

Недвижимите имоти на семейство Саркози-Бруни също са честа тема на разговори. Вместо официалната си резиденция в Елисейския дворец, двойката избира да живее в частното имение на Карла, обзаведено с антични мебели и съвременно изкуство, в ексклузивен жилищен район в западен Париж.

През 2012 г., след като Саркози губи изборите, полицията нахлува в къщата като част от разследване на твърдения за незаконно финансиране на кампанията му през 2007 г. След това Саркози се оттегля от политиката, а съпругата му се завръща към музиката и социалния живот.

Днес Бруни ходи на турнета, блести на червени килими и публикува снимки в социалните мрежи, на които носи диаманти и кутюр рокли на борда на яхти и частни самолети. Тя редовно споделя снимки от пътувания с последователите си, независимо дали става въпрос за круиз в Сен Тропе, бал във Венеция или модно ревю в Париж. Въпреки последните събития, тя остава напълно финансово осигурена.

