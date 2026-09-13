Всичко за Саркози

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Саркози: Шенген е мъртъв

Саркози: Шенген е мъртъв

Шенген е мъртъв, смята бившият френски президент Никола Саркози. Той говори пред форум в Антверпен на най-голямата белгийска партия - Нов фламандски а...

07 януари | 10:11
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Фениксът Саркози

Фениксът Саркози

Бившият френски президент възкръсна за голямата политика Политиците често казват едно, а след време, когато обстановката се промени, забравят какво с...

02 април | 22:40
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