Българка с втори живот : Саркози, дръж се!

Една от оцелелите по чудо българки в Либия написа знакови думи към бившия френски президент.

"Саркози, дръж се! Запази спокойствие и направи всичко възможно, така че изходът да бъде положителен за теб."

Това сподели пред "България Днес" медицинската сестра Кристияна Вълчева, която живее втори живот след зверствата в Либия и за чието спасение ключова роля изигра съпругата на тогавашния френски президент Сесилия Саркози.

Миналия вторник (21 октомври) бившият държавен глава на Франция влезе в затвора "Ла Санте" - единствения действащ в Париж. Така започна изпълнението на ефективната му присъда от 5 години по обвинение за участие в престъпна група и склоняване на близки сътрудници да търсят финансова подкрепа от либийския режим на покойния диктатор Муамар Кадафи за президентската кампания във Франция през 2007 година.

Така Саркози става първият управлявал страна от ЕС, който влиза зад решетките.

У нас събитието мина тихомълком от страна на властта и с репортажи в няколко медии. Не се чуха и не се видяха гръмки изявления и спомени за водещата роля, която семейство Саркози изиграха за спасяването на изтезаваните български медсестри в Либия.

За сметка на това плъзнаха твърдения, че никой не се е сетил да благодари на Саркози за спасителната акция, без която сестрите щяха да изгният в либийските килии. Както и защо мълчат самите сестри по темата.

На 24 юли 2007 г. френски правителствен самолет каца на летище София. От него слизат петте медицински сестри, осъдени в Либия - Кристияна Вълчева, Валя Червеняшка, Нася Ненова, Снежана Димитрова и Валентина Сиропуло. Те са спасени с помощта на съпругата на френския президент Никола Саркози - Сесилия Саркози, сега Атиас. Тогавашната първа дама също е в самолета. Българките са обвинени, че са заразили със СПИН либийски деца, и прекарват в затвора осем години и половина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com