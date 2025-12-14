Валоризационна конференция 2025: Дигиталният преход като реална възможност

На 11 декември 2025 г., Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) събра на едно място хората и идеите, които променят лицето на образованието и младежките дейности в България. Валоризационната конференция „Дигиталният преход: от идея до възможност" постави акцент върху онези проекти и инициативи, които доказват, че дигитализацията не е просто технологична тенденция, а реален инструмент за промяна на средата, в която учим, общуваме и се развиваме.

В рамките на официалната церемония бяха отличени 35 организации от цялата страна, реализирали най-успешните проекти по програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност", приключили през 2025 г.

Това са проекти, които:

променят начина, по който ученици и студенти учат и развиват уменията си в дигитална среда;

трансформират начина, по който учители, обучители и младежки работници общуват и работят с младите хора;

въвеждат иновации и нови образователни практики, които поставят България на картата на модерните европейски решения в образованието и младежкия сектор.

Изпълнителният директор на ЦРЧР, г-н Николай Спасов, приветства гостите и подчерта, че зад всяка цифра, всяка статистика и всеки проект стоят хора – визионери, учители, директори, младежки лидери, експерти, които превръщат програмите в реални възможности за развитие.

„През 2025 г. мисията на ЦРЧР като национална агенция беше ясна: програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" да достигнат до възможно най-много участници и никой да не остане „зад борда". Работата на Центъра все по-ясно се разпознава не само през призмата на оценявани и финансирани проектни предложения, а като дългосрочна инвестиция в хората и общностите, в устойчива среда за развитие, иновации и модерно образование", заяви г-н Спасов.

Наградите на отличените проекти връчваха: г-н Николай Спасов – изпълнителен директор на ЦРЧР, г-н Петър Младенов – зам.-министър на Министерство на младежта и спорта, г-н Петър Николов – зам.-министър на Министерство на образованието и науката, г-н Владимир Йорданов – зам.-изпълнителен директор на ЦРЧР, г-н Иван Попов – изпълнителен директор на програма „Образование", г-жа Янислава Шопова – кмет на район „Одесос", община Варна.

КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов", гр. Враца

2-ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън", гр. София

Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев", гр. Стара Загора

Средно училище „Васил Левски", гр. Опака

Основно училище „Христо Ботев", гр. Стамболийски

Частна детска градина „Доверие", гр. София

„РААБЕ България" ЕООД, гр. София

Средно училище „Сава Доброплодни", гр. Шумен

КАТЕГОРИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев", гр. Смолян

Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев", гр. Габрово

Национална финансова – стопанска гимназия, гр. София

Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски" , гр. Благоевград

Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов", гр. Пирдоп

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София

КАТЕГОРИЯ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров"

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Технически университет – София

Югозападен университет „Неофит Рилски", гр. Благоевград

КАТЕГОРИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ"

Фондация „Световен образователен форум България"

Е-бизнес Академия EООД, гр. София

Сдружение професионален форум за образованието, гр. София

КАТЕГОРИЯ „МЛАДЕЖ И СПОРТ"

Сдружение „Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", гр. Перник

Сдружение „Моят град", гр. Варна

Фондация „Феникс – 21 Век", гр. Видин

Сдружение „Рицари без Броня", гр. Плевен

Фондация „Фондация за предприемачество, култура и образование", гр. София

Сдружение с нестопанска цел „Мулти Етно Форум", гр. Перущица

Сдружение „Футболен клуб Буцефал", гр. Сандански

Фондация „Каузи" , гр. София

Сдружение с нестопанска цел „Паралел-Силистра", гр. Силистра

КАТЕГОРИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ"

Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос", гр. Сливен

Сдружение „Асоциация за стратегическо управление „Делфи", гр. Бургас

Неформална група „Магнум", гр. София

Посланията от сцената: дигитализация, критично мислене и бъдеще с включване

В своето обръщение, заместник-министърът на образованието и науката, г-н Петър Николов, акцентира върху силата на програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" да променят в положителна посока нашите общности, учебни заведения, ученици, младежи, студенти и специалисти, и да допринасят България да бъде по-модерна и по-просперираща страна.

За ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за развиването на критичното мислене у учениците и младите хора говори в своето приветствие и г-н Петър Младенов, заместник-министър на младежта и спорта. Той подчерта колко е важно младите да умеят да разпознават фалшивите новини, да оценяват достоверността на информацията и да използват дигиталните инструменти отговорно и етично.

Поглед напред: 2026 – година на включването и разнообразието

В заключение беше очертан и пътят напред. През 2026 г., ЦРЧР като национална агенция по програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" и координатор за България на съпътстващите дейности eTwinning, Eurodesk, Europass, Euroguidance, eTwinning, National VET team, Eurydice ще посвети усилията си на приоритета „Включване и разнообразие" – разширяване на възможностите за участие на уязвими групи, премахване на бариерите и създаване на реални условия за равен достъп до качествени образователни и младежки инициативи. Фокусът ще бъде върху хората, които най-често остават в периферията, така че програмите да достигат до повече участници с различни потребности и потенциал.

Валоризационната конференция „Дигиталният преход: от идея до възможност" не беше просто тържество за наградените. Тя беше ясен сигнал към цялата образователна и младежка общност, че промяната е възможна, когато има визия, партньорство и последователни усилия.

С подкрепата на институциите, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, програма „Образование", местните власти, училищата, университетите, младежките организации и всички партньори, ЦРЧР влиза в новата година с амбицията да продължи да бъде двигател на устойчиви, смели и значими промени – там, където дигиталният преход се превръща от идея във възможност, а от възможност – в реалност.

