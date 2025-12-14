Общество

Валоризационна конференция 2025: Дигиталният преход като реална възможност

ЦРЧР отличи 35 проекта, променящи образованието и младежките дейности в България

Валоризационна конференция 2025: Дигиталният преход като реална възможност
14 дек 25 | 21:47
90
Елка Василева

На 11 декември 2025 г., Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) събра на едно място хората и идеите, които променят лицето на образованието и младежките дейности в България. Валоризационната конференция „Дигиталният преход: от идея до възможност" постави акцент върху онези проекти и инициативи, които доказват, че дигитализацията не е просто технологична тенденция, а реален инструмент за промяна на средата, в която учим, общуваме и се развиваме.

В рамките на официалната церемония бяха отличени 35 организации от цялата страна, реализирали най-успешните проекти по програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност", приключили през 2025 г.

Това са проекти, които:

  • променят начина, по който ученици и студенти учат и развиват уменията си в дигитална среда;

  • трансформират начина, по който учители, обучители и младежки работници общуват и работят с младите хора;

  • въвеждат иновации и нови образователни практики, които поставят България на картата на модерните европейски решения в образованието и младежкия сектор.

Изпълнителният директор на ЦРЧР, г-н Николай Спасов, приветства гостите и подчерта, че зад всяка цифра, всяка статистика и всеки проект стоят хора – визионери, учители, директори, младежки лидери, експерти, които превръщат програмите в реални възможности за развитие.

 „През 2025 г. мисията на ЦРЧР като национална агенция беше ясна: програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" да достигнат до възможно най-много участници и никой да не остане „зад борда". Работата на Центъра все по-ясно се разпознава не само през призмата на оценявани и финансирани проектни предложения, а като дългосрочна инвестиция в хората и общностите, в устойчива среда за развитие, иновации и модерно образование", заяви г-н Спасов.

Наградите на отличените проекти връчваха: г-н Николай Спасов – изпълнителен директор на ЦРЧР, г-н Петър Младенов – зам.-министър на Министерство на младежта и спорта, г-н Петър Николов – зам.-министър на Министерство на образованието и науката, г-н Владимир Йорданов – зам.-изпълнителен директор на ЦРЧР, г-н Иван Попов – изпълнителен директор на програма „Образование", г-жа Янислава Шопова – кмет на район „Одесос", община Варна.

КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ"

  • Профилирана природо-математическа гимназия „Академик Иван Ценов", гр. Враца

  • 2-ра Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън", гр. София

  • Профилирана природо-математическа гимназия „Гео Милев", гр. Стара Загора

  • Средно училище „Васил Левски", гр. Опака

  • Основно училище „Христо Ботев", гр. Стамболийски

  • Частна детска градина „Доверие", гр. София

  • „РААБЕ България" ЕООД, гр. София

  • Средно училище „Сава Доброплодни", гр. Шумен

КАТЕГОРИЯ „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ"

Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев", гр. Смолян

  • Природо-математическа гимназия „Академик Иван Гюзелев", гр. Габрово

  • Национална финансова – стопанска гимназия, гр. София

  • Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив

  • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски" , гр. Благоевград

  • Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов", гр. Пирдоп

  • Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София

КАТЕГОРИЯ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ"

  • Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров"

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски"

  • Технически университет – София

  • Югозападен университет „Неофит Рилски", гр. Благоевград

КАТЕГОРИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ"

  • Фондация „Световен образователен форум България"

  • Е-бизнес Академия EООД, гр. София

  • Сдружение професионален форум за образованието, гр. София

КАТЕГОРИЯ „МЛАДЕЖ И СПОРТ"

  • Сдружение „Променяй се, откривай и се развивай чрез обмен", гр. Перник

  • Сдружение „Моят град", гр. Варна

  • Фондация „Феникс – 21 Век", гр. Видин

  • Сдружение „Рицари без Броня", гр. Плевен

  • Фондация „Фондация за предприемачество, култура и образование", гр. София

  • Сдружение с нестопанска цел „Мулти Етно Форум", гр. Перущица

  • Сдружение „Футболен клуб Буцефал", гр. Сандански

  • Фондация „Каузи" , гр. София

  • Сдружение с нестопанска цел „Паралел-Силистра", гр. Силистра

КАТЕГОРИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ"

  •  Сдружение „Блян за романтика, цветя и космос", гр. Сливен

  • Сдружение „Асоциация за стратегическо управление „Делфи", гр. Бургас

  • Неформална група „Магнум", гр. София

 Посланията от сцената: дигитализация, критично мислене и бъдеще с включване

В своето обръщение, заместник-министърът на образованието и науката, г-н Петър Николов,  акцентира върху силата на програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" да променят в положителна посока нашите общности, учебни заведения, ученици, младежи, студенти и специалисти, и да допринасят България да бъде по-модерна и по-просперираща страна.

За ролята на дигитализацията и изкуствения интелект за развиването на критичното мислене у учениците и младите хора говори в своето приветствие и г-н Петър Младенов, заместник-министър на младежта и спорта. Той подчерта колко е важно младите да умеят да разпознават фалшивите новини, да оценяват достоверността на информацията и да използват дигиталните инструменти отговорно и етично.

Поглед напред: 2026 – година на включването и разнообразието

В заключение беше очертан и пътят напред. През 2026 г., ЦРЧР като национална агенция по програмите „Еразъм+" и „Европейски корпус за солидарност" и координатор за България на съпътстващите дейности eTwinning, Eurodesk, Europass, Euroguidance, eTwinning, National VET team, Eurydice  ще посвети усилията си на приоритета „Включване и разнообразие" – разширяване на възможностите за участие на уязвими групи, премахване на бариерите и създаване на реални условия за равен достъп до качествени образователни и младежки инициативи. Фокусът ще бъде върху хората, които най-често остават в периферията, така че програмите да достигат до повече участници с различни потребности и потенциал.

Валоризационната конференция „Дигиталният преход: от идея до възможност" не беше просто тържество за наградените. Тя беше ясен сигнал към цялата образователна и младежка общност, че промяната е възможна, когато има визия, партньорство и последователни усилия.

С подкрепата на институциите, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, програма „Образование", местните власти, училищата, университетите, младежките организации и всички партньори, ЦРЧР влиза в новата година с амбицията да продължи да бъде двигател на устойчиви, смели и значими промени – там, където дигиталният преход се превръща от идея във възможност, а от възможност – в реалност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Елка Василева

Още по тема Младежки центрове
Още от Общество
Коментирай