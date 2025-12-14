Гигантска риба в Черно море. Рибарите изумени

Рибари от кораб "Свети Никола" останаха изумени след като уловиха гигантска есетра с дължина 2,40 метра във водите на Черно море.

Впечатляващият улов е станал на около 10 морски мили източно от град Бяла, съобщиха от Фондация "За нашето море".

Рибата, чието тегло се оценява на около 150 килограма, е попаднала в мрежите на риболовен кораб ПМ 085 "Свети Никола". Тя е около 20-годишна.

Екипажът незабавно е върнал защитения вид обратно във водата. Тези риби са сред най-застрашените видове в света, а уловът им е строго забранен.

